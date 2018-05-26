Лидеры КНДР и Южной Кореи провели вторую встречу

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне на границе двух стран.
Как сообщили в пресс-службе южнокорейского президента, лидеры «провели искренний обмен мнениями о выполнении Пханмунджомской декларации от 27 апреля, а также о необходимости успешного проведения саммита КНДР — США».
Итоги встречи Мун Чжэ Ин намерен огласить лично 27 мая.
Первый за десятилетие двусторонний саммит лидеры КНДР и Южной Кореи провели 27 апреля. По его итогам была подписана Пханмунджомская декларация, в которой стороны зафиксировали договоренности о сотрудничестве, денуклеаризации и построении мира на Корейском полуострове.
12 июня в Сингапуре должен был состояться саммит США — КНДР, однако 24 мая Дональд Трамп отменил переговоры, возложив ответственность на «враждебный» Пхеньян. Впрочем, вскоре американский президент сообщил, что возобновил «продуктивные переговоры» о проведении саммита, и не исключил, что он пройдет в согласованную ранее дату.
Итоги встречи Мун Чжэ Ин намерен огласить лично 27 мая.
Первый за десятилетие двусторонний саммит лидеры КНДР и Южной Кореи провели 27 апреля. По его итогам была подписана Пханмунджомская декларация, в которой стороны зафиксировали договоренности о сотрудничестве, денуклеаризации и построении мира на Корейском полуострове.
12 июня в Сингапуре должен был состояться саммит США — КНДР, однако 24 мая Дональд Трамп отменил переговоры, возложив ответственность на «враждебный» Пхеньян. Впрочем, вскоре американский президент сообщил, что возобновил «продуктивные переговоры» о проведении саммита, и не исключил, что он пройдет в согласованную ранее дату.
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