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    Лидеры КНДР и Южной Кореи провели вторую встречу

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    Лидеры КНДР и Южной Кореи провели вторую встречу

    Лидеры КНДР и Южной Кореи провели вторую встречу

    Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне на границе двух стран.

    Как сообщили в пресс-службе южнокорейского президента, лидеры «провели искренний обмен мнениями о выполнении Пханмунджомской декларации от 27 апреля, а также о необходимости успешного проведения саммита КНДР — США».

    Итоги встречи Мун Чжэ Ин намерен огласить лично 27 мая.

    Первый за десятилетие двусторонний саммит лидеры КНДР и Южной Кореи провели 27 апреля. По его итогам была подписана Пханмунджомская декларация, в которой стороны зафиксировали договоренности о сотрудничестве, денуклеаризации и построении мира на Корейском полуострове.

    12 июня в Сингапуре должен был состояться саммит США — КНДР, однако 24 мая Дональд Трамп отменил переговоры, возложив ответственность на «враждебный» Пхеньян. Впрочем, вскоре американский президент сообщил, что возобновил «продуктивные переговоры» о проведении саммита, и не исключил, что он пройдет в согласованную ранее дату.

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