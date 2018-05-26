«Ты супер!», финал: Василина Понамарёва

Судьи проекта «Ты супер!» — серьезные люди, но они ни разу не смогли устоять под напором обаяния девятилетней конкурсантки Василины Понамарёвой. Стоило ей только подмигнуть, и члены жюри начинали вести себя как дети. В финале юная исполнительница вновь без труда очаровала весь зрительский зал.
Маленькая Василина Понамарёва спела дуэтом вместе с Юлианной Карауловой. Они исполнили композицию «Море».
Очаровательный дуэт вызвал широкие улыбки на лицах судей и зрителей. Выступление Юлианны и Василины завершилось крепкими объятиями.
Виктор Дробыш с удовольствием похвалил участницу, а затем пошутил, что Юлианне Карауловой как раз еще нужно много работать над собой. Игорь Крутой в свою очередь признался, что не встречал ребенка обаятельнее Василины.
Очаровательный дуэт вызвал широкие улыбки на лицах судей и зрителей. Выступление Юлианны и Василины завершилось крепкими объятиями.
Виктор Дробыш с удовольствием похвалил участницу, а затем пошутил, что Юлианне Карауловой как раз еще нужно много работать над собой. Игорь Крутой в свою очередь признался, что не встречал ребенка обаятельнее Василины.
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