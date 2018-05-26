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    Загитовой вручили щенка акита-ину в присутствии премьера Японии

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    Загитовой вручили щенка акита-ину в присутствии премьера Японии

    Загитовой вручили щенка <nobr>акита-ину</nobr> в присутствии премьера Японии

    В Москве в гостинице «Метрополь» состоялась торжественная церемония вручения щенка породы акита-ину олимпийской чемпионке Пхёнчхана по фигурному катанию Алине Загитовой.

    Нового питомца по кличке Масаро спортсменке вручил глава Ассоциации сохранения чистоты породы акита-ину Эндо Такаси. На мероприятии присутствовал японский премьер Синдзо Абэ, передает ТАСС.

    Фотографии акита-ину Загитова увидела во время предолимпийских сборов в японском городе Нагоя. С тех пор она загорелась мечтой иметь такую собаку. В Японии узнали о мечте фигуристки и решили подарить ей щенка.

    Эндо Такаси: «Мы ждали этого момента. Спустя 45 дней вы можете взять эту собаку! Я искренне надеюсь на то, что Масаро сможет стать символом дружбы для будущего укрепления отношений между нашими странами».

    Загитова приняла подарок с благодарностью, она пообещала следить и ухаживать за щенком. Менять его кличку фигуристка не планирует.

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