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    «Ты супер!», финал: Роман Дружинин. дети и подростки, знаменитости, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ты супер!», финал: Роман Дружинин

    «Ты супер!», финал: Роман Дружинин

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    «Ты супер!», финал: Роман Дружинин

    «Ты супер!», финал: Роман Дружинин

    «Ты супер!», финал: Роман Дружинин

      История Романа Дружинина из города Бородино больше всего напоминает сюжет болливудского фильма. Из далекой Сибири в Москву приехал скромный мальчик, в столице он подружился со звездами, узнал, что у него индийские корни, а через год вернулся в Москву после обидного вылета в первом сезоне «Ты супер!» и во втором сезоне дошел до финала.

      На сцене проекта появился невероятный дуэт — певец Алексей Воробьёв и участник «Ты супер!» Роман Дружинин исполнили песню «Сумасшедшая». Зажигательный номер заставил зал громогласно аплодировать.

      Юлианна Караулова отметила, что Роман Дружинин на проекте выступал с лиричными композициями, но для финала выбрал заводную песню и успешно выступил в новом образе. Она подчеркнула, что юный вокалист стал настоящим артистом, который умеет перевоплощаться. А Алексей Воробьёв высказал мнение, что юный участник затмил его на сцене. Сергей Лазарев в свою очередь посоветовал Роману в будущем правильно распорядиться тем опытом, который он приобрел в рамках проекта. Высокую похвалу Роман получил и от Виктора Дробыша.

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