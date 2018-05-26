Эксперт оценил статью в National Interest о «худшем кошмаре» НАТО

Россия может размещать на своей территории то вооружение, которое посчитает нужным. Об этом заявил эксперт журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко, комментируя публикацию издания National Interest.
Ранее журнал National Interest назвал «вооруженный до зубов Калининград» «худшим кошмаром НАТО». Издание отмечало превосходство флота в Калининграде над всеми военно-морскими силами Польши, указывало на наличие у России в этом регионе береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Редут». Также сообщалось о базировании там подразделений противокорабельной авиации и развертывании систем ПРО, в том числе комплексов С-400 «Триумф». Самая большая угроза, указывалось в материале, исходит от ракетных комплексов «Искандер-М».
Дмитрий Дрозденко, военный эксперт: «Калининград — это территория нашей страны. И мы размещаем здесь то, что считаем нужным. А вот американское вооружение НАТО располагается совсем не там, где должно находиться. Не в пределах штата Аризона или в Сан-Диего, а на территории Европы».
По словам эксперта, российские вооружения, включая комплексы «Искандер», служат для защиты. Они не размещались в регионе до того момента, пока США не развернули систему ПРО, которая может нести и ударную функцию, отмечает RT.
Дмитрий Дрозденко: «То есть мы фактически защищаемся в ситуации, когда тысячи единиц техники все ближе и ближе подбираются к нашим границам».
Эксперт отметил, что расположенные в Калининграде комплексы накрывают своей зоной воздействия системы ПРО и американские базы в Европе, и это, как считают на Западе, создает угрозу ответного удара. При этом Россия, по его словам, первого удара не нанесет.
Дмитрий Дрозденко, военный эксперт: «Калининград — это территория нашей страны. И мы размещаем здесь то, что считаем нужным. А вот американское вооружение НАТО располагается совсем не там, где должно находиться. Не в пределах штата Аризона или в Сан-Диего, а на территории Европы».
По словам эксперта, российские вооружения, включая комплексы «Искандер», служат для защиты. Они не размещались в регионе до того момента, пока США не развернули систему ПРО, которая может нести и ударную функцию, отмечает RT.
Дмитрий Дрозденко: «То есть мы фактически защищаемся в ситуации, когда тысячи единиц техники все ближе и ближе подбираются к нашим границам».
Эксперт отметил, что расположенные в Калининграде комплексы накрывают своей зоной воздействия системы ПРО и американские базы в Европе, и это, как считают на Западе, создает угрозу ответного удара. При этом Россия, по его словам, первого удара не нанесет.
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