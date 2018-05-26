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    Заложить и не разложиться: как правильно входить в поворот на байке. Главная дорога. Школа вождения, мотоциклы и мопеды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗаложить и не разложиться: как правильно входить в поворот на байке

    Заложить и не разложиться: как правильно входить в поворот на байке

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    Заложить и не разложиться: как правильно входить в поворот на байке

    Заложить и не разложиться: как правильно входить в поворот на байке

    Заложить и не разложиться: как правильно входить в поворот на байке

      Войти в поворот на двух колесах сложнее, чем на четырех. Но есть несколько эффективных приемов, как заложить байк в поворот, чтобы не разложиться.

      Самые частые ошибки при повороте — это высокая скорость, страх наклонить мотоцикл и подруливание в повороте из-за неправильной траектории. Подруливание в повороте раскачивает байк. Чем дольше он находится в наклоне, тем он менее устойчив и хуже управляется.

      Чтобы не подруливать, нужно правильно определить точку входа, с которой видно весь поворот. Чем дальше мотоциклист видит дорогу после поворота, тем больше времени на реакцию.

      Смотреть нужно сквозь поворот, чтобы в случае опасности перейти на запасную траекторию, а за поворотом может быть что угодно.

      Подробные советы и их применение на практике с участием актера Сергея Писаренко — в сюжете программы «Главная дорога».

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