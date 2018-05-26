Сохраняет ли корица полезные свойства в выпечке

Многие интересуются, остается ли что-то полезное в корице после термической обработки. Например, в выпечке. Репортеры программы «Еда живая и мертвая» нашли ответ на этот вопрос.

107 еда

здоровье

продукты

Известно, что корица обладает антимикробными и антиоксидантными свойствами, то есть защищает организм от свободных радикалов, которые провоцируют рак и ускоряют старение. Исследуется позитивное влияние на уровень глюкозы и холестерина. Основное действие оказывают содержащиеся в корице эфирные масла, половину из которых составляет коричный альдегид, он и придает характерный запах.



Исследования показали, что в чистом виде после часового нагревания до 210 градусов это вещество превращается в бензальдегид и теряет свои свойства. Но фокус в том, что происходит это только в лаборатории, тогда как в реальной корице у ее главного альдегида есть надежный защитник — вещество под названием эвгенол.



Владимир Бессонов, НИИ питания: «Если вы дома когда-нибудь запекали яблоко с корицей, готовили шарлотку с добавлением корицы или вообще в принципе что-нибудь готовили в духовке с корицей, вы понимаете, что этот запах и аромат корицы, который обуславливается вот этим самым коричным альдегидом, он остается. Он же не исчезает».



Таким образом, польза, неотделимая от аромата, остается. Надо, правда, напомнить, что под названием «корица» у нас часто продают более дешевую кассию, которая выглядит очень похоже, но имеет более грубый и приторный запах. Впрочем, основные вещества там те же, и обе специи можно спокойно добавлять в выпечку — польза никуда не денется.