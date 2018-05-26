Еда для домашних животных: правила кормления питомцев

Чем лучше кормить домашних животных? Что вообще написано на упаковках с кормом и стоит ли этому верить? Из чего делают корма для домашних животных? Подробности — в расследовании программы «Еда живая и мертвая».

53 еда

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Ветеринары напоминают: к домашней еде нужно подходить с умом.



Доминик Гранжан, доктор ветеринарных наук, автор книг и исследований по питанию домашних животных: «Конечно, можно готовить самим. Единственная проблема здесь в том, что домашним животным жизненно необходимы определенные питательные вещества: для собак их 52, для кошек — 54. И не так-то просто сбалансировать домашнее питание так, чтобы все они присутствовали в рационе. А неполноценное питание сокращает животным жизнь, это доказано».



Специалисты советуют не экспериментировать на питомцах: нет гарантии, что домашняя еда обеспечит всем необходимым. Тем более что некоторые наши продукты для них — просто яд. А другие медленно, но верно наносят вред здоровью. Очень многие люди дают своим кошкам молоко. Просто по той причине, что с детства привыкли видеть это на картинках.



Наталья, заводчица: «Коровье молоко вообще не усваивается кошками, да и оно может вызвать диарею у кошек, то есть несварение желудка, то есть это неправильное питание, неправильное молоко».



Еще один тренд — кормление по системе BARF — с английского это расшифровывается как «биологически соответствующая сырая еда». Ее еще называют эволюционной. Система основана на том, что собаки и кошки — хищники, которые в природе питаются термически не обработанной едой. Поэтому рационы BARF в основном состоят из сырого мяса, костей и ливера с добавлением фруктов, овощей, трав, яиц и некоторых молочных продуктов. Есть и готовые корма — они продаются в замороженном виде. Однако клинических исследований на этот счет пока нет. И многие специалисты к такому питанию относятся с подозрением: наука идею о дикости собак и кошек не подтверждает. К тому же в сыром мясе могут быть патогенные бактерии.



Так чем же кормить? Автор многочисленных энциклопедий о питании животных профессор Гранжан из французской национальной Школы ветеринарии настаивает: именно хороший готовый корм (не так важно, сухой или влажный, — главное, не самый дешевый) должен сейчас составлять основу питания любой кошки или собаки. В этих кусочках лучше всего подобраны все нужные ингредиенты.



Главная претензия к недорогим кормам — там обычно слишком мало мяса, которое критически необходимо бывшим хищникам — кошкам и собакам. Надо правильно понимать формулировки производителей. Согласно существующим стандартам, если на упаковке написано «из индейки» или, например, «из ягненка», там должно быть не менее 26% мяса. Если указано «с мясом» или «содержит такое-то мясо» — то не менее 4%. Надпись «со вкусом» означает, что в таком продукте мяса может не быть вовсе.



Биолог Ольга Левцова, которая уже много лет занимается разработкой питания для домашних животных, дает конкретные советы по выбору. На первых местах в списке ингредиентов должны стоять мясо и субпродукты. В составе сухого корма могут присутствовать мясная мука и дегидрированное мясо — они тоже не страшны. А если в самом начале состава стоят злаки — лучше проходить мимо. Кроме того, в хороших влажных кормах белка должно быть не менее 10%, а жира — не более 7–10%, в сухих — белка не менее 25%, а жира — не более 20%.



Главная рекомендация — надо регулярно показывать животное ветеринару и корректировать питание в соответствии с его советами, не забывая контролировать объемы. Собаки и кошки всегда склонны просить еду, и уступать им каждый раз не стоит. Если, конечно, вы действительно любите своего питомца и хотите, чтобы он был с вами как можно дольше.