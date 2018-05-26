Топ-5 самых канцерогенных продуктов

Репортеры программы «Еда живая и мертвая» составили подборку самых канцерогенных продуктов на основе свежих данных от онкологов.

Уже каждая шестая смерть на планете происходит из-за рака. И, по некоторым прогнозам, в ближайшие 20 лет количество онкобольных увеличится на 70%. При этом по меньшей мере треть всех случаев рака вызвана образом жизни, в том числе и едой. То есть очень во многом мы бываем виноваты сами.



1. Алкоголь



Алкоголь попал в список канцерогенных продуктов еще 30 лет назад. И, как говорят в Международном агентстве по изучению рака при Всемирной организации здравоохранения, эффект, производимый спиртом на наши клетки, изучен весьма хорошо.



Мощный канцерогенный эффект оказывает не только сам этанол, но и то, во что он превращается в организме, прежде всего это ацетальдегид. Он активизирует превращение клеток в злокачественные и повреждает ДНК. Интересно, что копится ацетальдегид прежде всего в слюне, и поэтому особенно сильно он провоцирует развитие рака полости рта, пищевода, верхних дыхательных путей и желудка. Еще одно место действия — печень, где это вещество способствует циррозу.



У женщин отмечен также канцерогенный эффект в отношении половой системы. Например, четыре бокала вина, выпиваемые каждый день, увеличивают риск развития рака груди на 50%. А восемь бокалов — на все 130%. А если при этом еще и курить, то получается канцерогенный микс: алкоголь усиливает раковый эффект табака. Причем исследования показывают, что безопасных доз спиртного нет: любая выпивка повышает онкологический риск.



2. Переработанное мясо



Мясоеды всего мира отказываются верить в то, что их любимые свинина, говядина и баранина вредны. Но это факт, доказанный наукой. Красное мясо по международной классификации — канцероген из группы 2А (то есть возможный). Более сильный повреждающий эффект отмечен у колбасы, сосисок, ветчины, бекона и тому подобного, что на языке специалистов называется переработанным мясом. Исследования показали, что его регулярное употребление повышает риск развития рака толстой и прямой кишки.



В недавнем испанском исследовании было показано, что постоянное добавление в ежедневный рацион даже не очень больших порций мяса существенно повышает частоту возникновения рака.



3. Копчености



Давно известно, что дым, проникающий в организм через легкие, имеет мощный канцерогенный эффект. Но ведь те же вещества мы поедаем, когда употребляем копчености. За несколько часов в коптильном шкафу любой, даже самый полезный продукт, напитывается бензапиреном — этот полициклический углеводород неминуемо выделяется при горении.



Даже больше, чем в копченостях, бензапирена в тех продуктах, которые готовятся на открытом огне. Не стоит есть обугленные части, если мясо, например, слишком интенсивно жарилось на углях. Концентрация канцерогенов в такой пище просто зашкаливает.



4. Горячий чай



Обыкновенный горячий чай тоже может стать источником онкологических проблем. Слизистые оболочки страдают от постоянного попадания раскаленной жидкости. Например, в тех районах Ирана, где принято употреблять чай обжигающим, частота рака пищевода оказалась аномально высокой.



Особенно вредно употреблять горячее через трубочку, как это делают в Южной Америке. Там очень популярен чай мате, который традиционно пьют при помощи тонкой соломинки — она служит фильтром и не пропускает чаинки. В итоге почти кипящая жидкость попадает напрямую в пищевод, не успевая охладиться в полости рта.



Рекомендация не есть слишком горячее касается также и супов. Опасность может представлять и кисель: из-за густоты его сложно быстро охладить, и он тоже способен обжигать пищевод.



5. Прогорклые орехи



Здоровый на первый взгляд перекус может привести к нездоровым последствиям. Орехи — прекрасный источник полиненасыщенных жирных кислот, очень полезных для сердечно-сосудистой системы. Но если продукт несвежий, в нем появляются афлатоксины — продукты жизнедеятельности плесневых грибов. Они вредно действуют на печень, в том числе способствуя развитию рака печени.