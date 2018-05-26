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    Четыре человека погибли при пожаре в дачном доме в Красноярске

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    Четыре человека погибли при пожаре в дачном доме в Красноярске

    Четыре человека погибли при пожаре в дачном доме в Красноярске

    Пожар произошел в дачном доме в Октябрьском районе Красноярска, есть жертвы.

    Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе СУ СК по региону, «при тушении были обнаружены тела четырех человек».

    В свою очередь пресс-служба главного управления МВД по краю сообщает, что в огне погибли трое взрослых и ребенок, полицейские устанавливают их личности. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

    По данным пресс-службы главного управления МЧС по Красноярскому краю, пожар произошел около полуночи, в ликвидации возгорания участвовали 16 человек и пять единиц техники.

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