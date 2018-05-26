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    Канадский премьер «серьезно обеспокоен» возможными пошлинами США на автомобили

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    Канадский премьер «серьезно обеспокоен» возможными пошлинами США на автомобили

    Канадский премьер «серьезно обеспокоен» возможными пошлинами США на автомобили

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого выразил обеспокоенность возможностью введения пошлин на автомобили в США.

    Пресс-служба Джастина Трюдо: «Премьер-министр высказал серьезную обеспокоенность расследованием по статье 232 по импорту автомобилей, учитывая взаимовыгодную интеграцию канадской и американской автоиндустрии».

    Также Трюдо и Трамп также обсудили Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).

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    Министерство торговли США на этой неделе объявило о начале расследования, которое определит, создает ли угрозу американской национальной безопасности поставки в страну автомобилей и комплектующих из других государств. Перед этим газета The Wall Street Journal сообщала, что администрация Трампа рассматривает возможность введения пошлин в 25% на поставляемые в Штаты автомобили, напоминает ТАСС.

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