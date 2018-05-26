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    Наземный участок Филёвской линии метро закрыли на выходные

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    Наземный участок Филёвской линии метро закрыли на выходные

    Наземный участок Филёвской линии метро закрыли на выходные

    В субботу и воскресенье приостановлено движение поездов на наземном участке Филёвской линии столичной подземки между станциями «Киевская» и «Кунцевская».

    В пресс-службе метрополитена пояснили, что временные ограничения необходимы для ремонта путей в рамках реконструкции. Уточняется, что движение поездов на голубой ветке войдет в обычный режим 28 мая в 05:30.

    В «Мосгортрансе» в свою очередь сообщили, что на время закрытия участка Филёвской линии 26 и 27 мая с 05:00 утра до 02:00 ночи будут курсировать бесплатные компенсационные автобусные.

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