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    Путин осудил давление на Турцию из-за покупки С-400

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Гунеев
    Путин осудил давление на Турцию <nobr>из-за</nobr> покупки <nobr>С-400</nobr>

    Путин осудил давление на Турцию из-за покупки С-400

    Путин осудил давление на Турцию <nobr>из-за</nobr> покупки <nobr>С-400</nobr>
  • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Гунеев

    • Президент России Владимир Путин назвал несправедливым давление на Турции в вопросе приобретения ракетных комплексов С-400.

    Владимир Путин, президент РФ: «Турция, являясь членом НАТО, приняла решение о приобретении С-400, тем самым став обладателем наиболее продвинутых, и, скажу без преувеличения, самых лучших в своем классе систем. И что из этого? Разве это является какой-либо провинностью?»

    Российский лидер признался: «Я теряюсь даже в догадках, как это объяснить. Это абсолютно несправедливо по отношению к Турции, как минимум несправедливо».

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    Путин напомнил, что РФ продает оружие и в другие страны НАТО, например, С-300 в Грецию, сообщает турецкое агентство Anadolu, главный редактор которого присутствовал на встрече президента РФ с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ.

    Владимир Путин: «Очень трудно добиться какого-либо результата, используя различные инструменты давления на господина Эрдогана. Напротив, это делает Эрдогана еще сильнее».

    В середине марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Анкара обратилась к Москве с просьбой ускорить процесс поставки С-400, и добавил, что эта просьба будет выполнена. В прошлом месяце глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что российская сторона приступила к исполнению контракта. Против этого приобретения выступают США: Вашингтон пригрозил Анкаре санкциями за покупку С-400.

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