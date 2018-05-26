Путин осудил давление на Турцию из-за покупки С-400

Президент России Владимир Путин назвал несправедливым давление на Турции в вопросе приобретения ракетных комплексов
С-400.
Владимир Путин, президент РФ: «Турция, являясь членом НАТО, приняла решение о приобретении С-400, тем самым став обладателем наиболее продвинутых, и, скажу без преувеличения, самых лучших в своем классе систем. И что из этого? Разве это является какой-либо провинностью?»
Российский лидер признался: «Я теряюсь даже в догадках, как это объяснить. Это абсолютно несправедливо по отношению к Турции, как минимум несправедливо».
Путин напомнил, что РФ продает оружие и в другие страны НАТО, например, С-300 в Грецию, сообщает турецкое агентство Anadolu, главный редактор которого присутствовал на встрече президента РФ с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ.
Владимир Путин: «Очень трудно добиться какого-либо результата, используя различные инструменты давления на господина Эрдогана. Напротив, это делает Эрдогана еще сильнее».
В середине марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Анкара обратилась к Москве с просьбой ускорить процесс поставки С-400, и добавил, что эта просьба будет выполнена. В прошлом месяце глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что российская сторона приступила к исполнению контракта. Против этого приобретения выступают США: Вашингтон пригрозил Анкаре санкциями за покупку С-400.
Российский лидер признался: «Я теряюсь даже в догадках, как это объяснить. Это абсолютно несправедливо по отношению к Турции, как минимум несправедливо».
Путин напомнил, что РФ продает оружие и в другие страны НАТО, например, С-300 в Грецию, сообщает турецкое агентство Anadolu, главный редактор которого присутствовал на встрече президента РФ с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ.
Владимир Путин: «Очень трудно добиться какого-либо результата, используя различные инструменты давления на господина Эрдогана. Напротив, это делает Эрдогана еще сильнее».
В середине марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Анкара обратилась к Москве с просьбой ускорить процесс поставки С-400, и добавил, что эта просьба будет выполнена. В прошлом месяце глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что российская сторона приступила к исполнению контракта. Против этого приобретения выступают США: Вашингтон пригрозил Анкаре санкциями за покупку С-400.
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