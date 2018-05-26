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    Ученик открыл стрельбу в школе в штате Индиана

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    Ученик открыл стрельбу в школе в штате Индиана

    Ученик открыл стрельбу в школе в штате Индиана

    Появились подробности стрельбы, произошедшей в средней школе американского города Ноблсвилл (штат Индиана).

    Как сообщила телекомпания ABC со ссылкой на правоохранительные органы, огонь открыл один из учеников этого учебного заведения.

    Школьник во время занятий попросил у учителя разрешения выйти из класса, после чего вернулся с двумя пистолетами и открыл огонь, выпустив около шести выстрелов. В результате пострадали ученица и преподаватель, они доставлены в больницу.

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