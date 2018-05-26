Венгрия призвала НАТО пересмотреть поддержку Украины

Правительство Венгрии утвердило адресованный руководству НАТО и
стран-союзников меморандум с призывом пересмотреть политику альянса в отношении Украины.
В документе отмечается, что «реформирование страны провалилось».
Правительство Венгрии указывает, что Киев не достиг успеха, «несмотря на беспрецедентный уровень политической поддержки и финансовой помощи». Также в меморандуме говорится, что Украина «представляет опасность для соседей». Исходя из этого, Будапешт предложил пересмотреть поддержку, которую альянс оказывает Киеву, сообщает РИА Новости.
Из документа: «Чтобы сохранить стабильность в регионе на восточной границе Альянса, НАТО должна адаптировать свою политику в отношении Украины в этих новых обстоятельствах».
Ранее сообщалось, что Венгрия несколько раз блокировала проведение заседания комиссии НАТО — Украина на министерском уровне, выражая протест против языковой статьи украинского закона об образовании. В ней говорится, что преподавание на родных языках национальных меньшинств будет теперь вестись только в начальной школе.
Правительство Венгрии указывает, что Киев не достиг успеха, «несмотря на беспрецедентный уровень политической поддержки и финансовой помощи». Также в меморандуме говорится, что Украина «представляет опасность для соседей». Исходя из этого, Будапешт предложил пересмотреть поддержку, которую альянс оказывает Киеву, сообщает РИА Новости.
Из документа: «Чтобы сохранить стабильность в регионе на восточной границе Альянса, НАТО должна адаптировать свою политику в отношении Украины в этих новых обстоятельствах».
Ранее сообщалось, что Венгрия несколько раз блокировала проведение заседания комиссии НАТО — Украина на министерском уровне, выражая протест против языковой статьи украинского закона об образовании. В ней говорится, что преподавание на родных языках национальных меньшинств будет теперь вестись только в начальной школе.
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