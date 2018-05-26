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    Венгрия призвала НАТО пересмотреть поддержку Украины

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    Венгрия призвала НАТО пересмотреть поддержку Украины

    Венгрия призвала НАТО пересмотреть поддержку Украины

    Правительство Венгрии утвердило адресованный руководству НАТО и стран-союзников меморандум с призывом пересмотреть политику альянса в отношении Украины.

    В документе отмечается, что «реформирование страны провалилось».

    Правительство Венгрии указывает, что Киев не достиг успеха, «несмотря на беспрецедентный уровень политической поддержки и финансовой помощи». Также в меморандуме говорится, что Украина «представляет опасность для соседей». Исходя из этого, Будапешт предложил пересмотреть поддержку, которую альянс оказывает Киеву, сообщает РИА Новости.

    Из документа: «Чтобы сохранить стабильность в регионе на восточной границе Альянса, НАТО должна адаптировать свою политику в отношении Украины в этих новых обстоятельствах».

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    Ранее сообщалось, что Венгрия несколько раз блокировала проведение заседания комиссии НАТО — Украина на министерском уровне, выражая протест против языковой статьи украинского закона об образовании. В ней говорится, что преподавание на родных языках национальных меньшинств будет теперь вестись только в начальной школе.

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