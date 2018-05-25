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    Матильда Шнурова отреагировала на «печальную» новость о разводе

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Евгения Новоженина
    Матильда Шнурова отреагировала на «печальную» новость о разводе

    Матильда Шнурова отреагировала на «печальную» новость о разводе

    Матильда Шнурова отреагировала на «печальную» новость о разводе
  • Фото: РИА Новости © 2018, Евгения Новоженина

    • Супруга лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова Матильда впервые высказалась после сообщения о разводе.

    Новость о расставании после восьми лет совместной жизни Елена (Матильда) Мозговая назвала печальной. Комментарий жены Шнура появился в пятницу вечером в ее Instagram. По сути, она не опровергла, но и не подтвердила факт развода с фронтменом «Ленинграда».

    Матильда Шнурова: «Мне нелегко комментировать ту печальную новость, которые многие из вас сегодня узнали. Я воздержусь и позволю себе личное оставить личным. Спасибо большое за слова поддержки тем, кто мне их отправил».

    Фильм «Дело Собчака» это очень важное кино о времени и о роли личности в истории нашей страны, которую уже мы с вами продолжаем. Я под огромным впечатлением. Спасибо, @xenia_sobchak! Нам важно это знать. P.S.: мне нелегко комментировать ту печальную новость, которые многие из вас сегодня узнали. Я воздержусь и позволю себе личное оставить личным. Спасибо большое за слова поддержки тем, кто мне их отправил.

    Публикация от Matilda Shnurova (@mshnurova)



    Напомним, о разводе с Матильдой первым сообщил сам музыкант. Эта новость огорошила поклонников группы «Ленинград». Многие из них назвали это шуткой.

    Сергей Шнуров познакомился с Матильдой в 2006 году, свадьбу влюбленные сыграли спустя четыре года, в июле 2010 года.

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