Матильда Шнурова отреагировала на «печальную» новость о разводе

Супруга лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова Матильда впервые высказалась после сообщения о разводе.
Новость о расставании после восьми лет совместной жизни Елена (Матильда) Мозговая назвала печальной. Комментарий жены Шнура появился в пятницу вечером в ее Instagram. По сути, она не опровергла, но и не подтвердила факт развода с фронтменом «Ленинграда».
Матильда Шнурова: «Мне нелегко комментировать ту печальную новость, которые многие из вас сегодня узнали. Я воздержусь и позволю себе личное оставить личным. Спасибо большое за слова поддержки тем, кто мне их отправил».
Напомним, о разводе с Матильдой первым сообщил сам музыкант. Эта новость огорошила поклонников группы «Ленинград». Многие из них назвали это шуткой.
Сергей Шнуров познакомился с Матильдой в 2006 году, свадьбу влюбленные сыграли спустя четыре года, в июле 2010 года.
Матильда Шнурова: «Мне нелегко комментировать ту печальную новость, которые многие из вас сегодня узнали. Я воздержусь и позволю себе личное оставить личным. Спасибо большое за слова поддержки тем, кто мне их отправил».
Фильм «Дело Собчака» это очень важное кино о времени и о роли личности в истории нашей страны, которую уже мы с вами продолжаем. Я под огромным впечатлением. Спасибо, @xenia_sobchak! Нам важно это знать. P.S.: мне нелегко комментировать ту печальную новость, которые многие из вас сегодня узнали. Я воздержусь и позволю себе личное оставить личным. Спасибо большое за слова поддержки тем, кто мне их отправил.
Напомним, о разводе с Матильдой первым сообщил сам музыкант. Эта новость огорошила поклонников группы «Ленинград». Многие из них назвали это шуткой.
Сергей Шнуров познакомился с Матильдой в 2006 году, свадьбу влюбленные сыграли спустя четыре года, в июле 2010 года.
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