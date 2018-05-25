Путин ответил на обвинения во вмешательстве в Brexit и ситуацию в Каталонии

Петербургский международный экономический форум НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

, президент РФ: По поводу мнимого вмешательства каких-то хакеров России (в ситуацию в Каталонии — прим. ред): это полная чушь, просто бред. Это не соответствует ни нашей политике, ни нашим интересам, ни уровню наших отношений с Испанией.На встрече с руководителями мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума Путин также добавил, что «сейчас уже говорят, что Россия виновата и в решении по Brexit».: «То есть тоже абсолютный бред опять, мы не имеем к этому вообще никакого отношения, это внутренние процессы в самой Великобритании».