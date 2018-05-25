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    Путин ответил на обвинения во вмешательстве в Brexit и ситуацию в Каталонии

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    • Фото: Михаил Метцель / ТАСС
    Путин ответил на обвинения во вмешательстве в Brexit и ситуацию в Каталонии

    Путин ответил на обвинения во вмешательстве в Brexit и ситуацию в Каталонии

    Путин ответил на обвинения во вмешательстве в Brexit и ситуацию в Каталонии
  • Фото: Михаил Метцель / ТАСС

    • Президент РФ Владимир Путин назвал бредом обвинения о предполагаемом вмешательстве России в ситуацию в испанской Каталонии и принятие в Великобритании решения по выходу этой страны из Евросоюза.

    Владимир Путин, президент РФ: По поводу мнимого вмешательства каких-то хакеров России (в ситуацию в Каталонии — прим. ред): это полная чушь, просто бред. Это не соответствует ни нашей политике, ни нашим интересам, ни уровню наших отношений с Испанией.

    На встрече с руководителями мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума Путин также добавил, что «сейчас уже говорят, что Россия виновата и в решении по Brexit».

    Владимир Путин: «То есть тоже абсолютный бред опять, мы не имеем к этому вообще никакого отношения, это внутренние процессы в самой Великобритании».

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