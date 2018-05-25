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    Путин: Трампу не дают наладить диалог с Москвой

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    • Фото: Михаил Метцель / ТАСС
    Путин: Трампу не дают наладить диалог с Москвой

    Путин: Трампу не дают наладить диалог с Москвой

    Путин: Трампу не дают наладить диалог с Москвой
  • Фото: Михаил Метцель / ТАСС

    • Президент РФ Владимир Путин прокомментировал отношения с американским коллегой Дональдом Трампом.

    По признанию российского лидера, прямого диалога между ним и главой Белого дома практически нет.

    Владимир Путин, президент РФ: «Что касается наших отношений с президентом США, то они не улучшились и не ухудшились. У нас практически нет прямого диалога, и это не дает нам возможности добиться какого-то прогресса в российско-американских отношениях».

    Президент РФ объяснил данную ситуацию в значительной степени продолжающимся конфликтом внутри американских элит, но выразил надежду, что это «когда-нибудь закончится, и объективная потребность в развитии российско-американских отношений приведет нас за стол переговоров».

    Владимир Путин: «Президенту (США) до сих пор не дают, фактически по внутриполитическим соображениям, мотивируя это, минимум, вмешательством России в выборы в Соединенных Штатах, фактически не дают ему возможности с нами нормально работу построить».

    Такое мнение Путин высказал на встрече с руководителями международных информационных агентств, организованной ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума.

    Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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