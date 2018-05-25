Алексей Лихачёв: мы умеем работать в конкурентном рынке

Петербургский международный экономический форум НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

По словам Лихачёва, пакет заключенных «Росатомом» контрактов позволяет сформировать целые конвейеры атомных станций. Это позволяет строить «сердце» реактора (ядерный или реакторный остров), машинные залы и другие составляющие не разово, а в режиме производственной цепочки. На сегодняшний день «Росатом» имеет контракты на 33 станции.Лихачёв также рассказал о сотрудничестве с Японией, которая после аварии на АЭС «Фукусима» в 2011 году перезапускает атомную отрасль.: «Полная остановка и перезапуск каждого реактора с дополнительным анализом его безопасности с классической японской педантичностью и точностью».По словам Лихачёва, у «Росатома» уже есть набор контрактов на поставку Японии уранового продукта на сумму около миллиарда долларов. Россияне работают и на площадке «Фукусимы», так же как японцы в свое время помогали решить проблему советского ядерного наследия на Дальнем Востоке.Санкции, которые могут помешать выходу наших атомных проектов на международный рынок, глава «Росатома» назвал не соответствующими правилам и направленными на ограничение конкуренции. Он напомнил, что альтернатива при поставках атомного топлива не только рождает экономическую привлекательность, но и страхует от принятия ошибочного решения.