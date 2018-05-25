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    Алексей Лихачёв: мы умеем работать в конкурентном рынке. интервью, Япония, атомная энергетика, экономика и бизнес, эксклюзив, ПМЭФ, Росатом. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАлексей Лихачёв: мы умеем работать в конкурентном рынке

    Алексей Лихачёв: мы умеем работать в конкурентном рынке

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    Алексей Лихачёв: мы умеем работать в конкурентном рынке

    Алексей Лихачёв: мы умеем работать в конкурентном рынке

    Алексей Лихачёв: мы умеем работать в конкурентном рынке

      Существуют страны, которые ставят крест на атомной энергетике. Тем не менее, количество стран, развивающих ее, растет. Об этом рассказал НТВ гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

      По словам Лихачёва, пакет заключенных «Росатомом» контрактов позволяет сформировать целые конвейеры атомных станций. Это позволяет строить «сердце» реактора (ядерный или реакторный остров), машинные залы и другие составляющие не разово, а в режиме производственной цепочки. На сегодняшний день «Росатом» имеет контракты на 33 станции.

      Лихачёв также рассказал о сотрудничестве с Японией, которая после аварии на АЭС «Фукусима» в 2011 году перезапускает атомную отрасль.

      Алексей Лихачёв: «Полная остановка и перезапуск каждого реактора с дополнительным анализом его безопасности с классической японской педантичностью и точностью».

      По словам Лихачёва, у «Росатома» уже есть набор контрактов на поставку Японии уранового продукта на сумму около миллиарда долларов. Россияне работают и на площадке «Фукусимы», так же как японцы в свое время помогали решить проблему советского ядерного наследия на Дальнем Востоке.

      Санкции, которые могут помешать выходу наших атомных проектов на международный рынок, глава «Росатома» назвал не соответствующими правилам и направленными на ограничение конкуренции. Он напомнил, что альтернатива при поставках атомного топлива не только рождает экономическую привлекательность, но и страхует от принятия ошибочного решения.
      Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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