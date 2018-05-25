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    Путин предложил Японии расчеты в рублях

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    • Фото: Бобылев Сергей / ТАСС
    Путин предложил Японии расчеты в рублях

    Путин предложил Японии расчеты в рублях

    Путин предложил Японии расчеты в рублях
  • Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

    • Россия готова рассчитываться с Японией в рублях, для этого можно выработать соответствующий механизм. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ-2018 в рамках бизнес-диалога Россия — Япония.

    Владимир Путин: «Рубль, по сути, сегодня — полностью конвертируемая валюта. Давайте будем рассчитываться в рублях, мы „за“. Мы можем выработать такой механизм со свободной конвертацией и в йену, и в евро, в тот же доллар».

    По словам президента РФ, все это совершенно точно можно продумать и над этим следует поработать, передает «Интерфакс».

    Владимир Путин: «Я думаю, что вместе с центральными банками, вместе с финансовыми властями с обеих сторон мы эту проблему точно решим и будем действовать эффективно».

    В конце прошлого года вопрос о расчетах в национальных валютах Россия договорилась обсудить с Турцией. В апреле этого года участники клуба «Валдай» предложили вести расчеты в национальных валютах между Китаем и РФ.

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