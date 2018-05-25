В Брянской области пропал четырехлетний мальчик

Более 150 человек в Брянской области ведут поиски четырехлетнего мальчика, который ушел из дома в неизвестном направлении.

Как говорится в сообщении регионального главка МЧС, сообщение о пропаже ребенка поступило в экстренные службы в четверг. Известно, что мальчик ушел из дома в неизвестном направлении накануне после полудня.



Из сообщения МЧС: «Продолжаются поиски потерявшегося ребенка 2014 года рождения, который ушел из дома в неизвестном направлении в населенном пункте Стечна Погарского района. Увеличена группировка сил и средств, привлекаемых к поисковым работам».



В настоящий момент, по данным ведомства, поиски ребенка ведут 170 человек, в том числе спасатели и сотрудники экстренных служб, представители администрации, добровольцы и водолазы.