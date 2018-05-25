Герман Греф: «У меня язык не повернется назвать 55-летнюю женщину пенсионеркой».

Петербургский международный экономический форум НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

: «Болезненность проводимых (реформ) обратно пропорциональна уровню зрелости команды, которая их проводит, и эффективности системы, в которой эти решения проводятся. Сегодня есть все возможности проводить реформы, избегая шоковых последствий, которые были в 90-е годы, когда не было опыта».По словам Грефа, и в 2000-х иногда принимались недостаточно удачные решения, которых при нынешнем техническом уровне, в том числе за счет цифровых технологий, можно избежать.: «Сегодня есть возможность спрогнозировать влияние предпринимаемых мер буквально на каждого жителя страны. Раньше мы оперировали категориями людей».По словам Грефа, невозможно при увеличившейся на 15 лет продолжительности жизни оставить прежний возраст выхода на пенсию.: «У меня язык не повернется назвать 55-летнюю женщину пенсионеркой».В то же время глава «Сбербанка» уверен, что нельзя в один год поднять пенсионный возраст на 5 лет.: «Должен быть механизм плавной реализации этих решений, плюс оставить возможность для кого-то, кто может, выйти на пенсию в ранее обозначенный срок. Это комплексная проблема, где нужно принимать компромиссные решения».По мнению Грефа, государство должно уйти из всех сфер, которые «могут определяться как коммерчески состоятельные».: «Не дело государства заниматься бизнесом. Нет ни одной страны, где была бы высокая доля государственной экономики, и эта страна бы процветала».Герман также выступил за наличие единого центра подготовки кадров для госуправления.: «Который вырабатывает политику, обучает персонал министерств (это критически важно) и проводит независимимый мониторинг для президента и правительства. Отчитываться у нас могут очень здорово. Важно, чтобы доклад проходил через независимую оценку и мониторинг».Греф также обратил внимание на высокое качество цифровой инфраструктуры в России. По его словам, оно выше европейского. В качестве примера он привел использование мобильного интернета LTE в Германии — по словам Германа Грефа, качество было в разы хуже, чем в России. Другой пример — использование технологии бесконтактной оплаты Apple Pay.: (В Германии) пытался расплатиться. В худшем случае получал вопрос: «Что это такое?». В лучшем — «у нас это еще не реализовано».