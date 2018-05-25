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    Минобороны РФ раскритиковало доклад Bellingcat о крушении Boeing в Донбассе

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    Минобороны РФ раскритиковало доклад Bellingcat о крушении Boeing в Донбассе

    Минобороны РФ раскритиковало доклад Bellingcat о крушении Boeing в Донбассе

    В Минобороны России раскритиковали доклад британской организации Bellingcat о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году. В данном докладе говорится о том, что к катастрофе якобы причастны российские военные.

    Из сообщения Минобороны: «Обращает на себя внимание, что все удручающие своей глупостью домыслы „расследователей“ основаны на старом фейке с имитацией радиоперехвата разговора неустановленных лиц, опубликованном еще 18 июля 2014 года (на следующий день после катастрофы) Службой безопасности Украины».

    В военном ведомстве подчеркнули, что упомянутые в докладе Bellingcat офицеры были давно уволены с военной службы, о роде их деятельности Минобороны не знает. В сообщении говорится, что и другие якобы улики псевдорасследователей не выдерживают никакой критики.

    В Минобороны напомнили, что обвинения по стилю подачи и безапелляционности крайне похожи на те, что выдвигались в адрес России пред прошедшими зимними Олимпийскими играми в Южной Корее.

    Из сообщения Минобороны: «Цели авторов этого скоординированного пропагандистского напора лежат далеко за пределами поиска истины и помощи родственникам погибших на территории Украины пассажиров малайзийского „Боинга“ MH17».

    В военном ведомстве выразили недоумение действиями голландских правоохранительных органов, рассматривающих подобные фейки в качестве основы для расследования.

    смотретьПутин прокомментировал доклад международного расследования о крушении MH17 в Донбассе
    Путин прокомментировал доклад международного расследования о крушении MH17 в Донбассе
    Ранее Владимир Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ прокомментировал промежуточные результаты расследования о крушении МН17 в Донецкой области, которые были представлены международной группой следователей. Он отверг обвинения в том, что самолет был сбит российской ракетой. Также он подчеркнул, что Москва не доверяет результатам расследования международной комиссии, так как российская сторона не принимала в нем участия. Кроме того, как отметил Путин, аргументы России следственная группа во внимание не принимает.

    Пассажирский самолет Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Жертвами трагедии стали 298 человек — граждане 10 государств.

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