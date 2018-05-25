«Газпром» и «Роснефть» подписали на ПМЭФ-2018 десятки контрактов

Традиционно одним из критериев успешности форума считаются контракты. У таких гигантов, как «Роснефть» или «Газпром», процедура подписания на стенде напоминает конвейер.
«Роснефть» в рамках ПМЭФ-2018 заключила более 40 соглашений. Акцент при этом был сделан на развитии технологий. Глава концерна Игорь Сечин договорился развивать газовый бизнес с правительством Иракского Курдистана. В Гану корпорация будет поставлять природный газ. В Подмосковье — расширит сеть заправок. Не забыта и филантропия. В Якутии «Роснефть» построит учебно-лабораторный комплекс на 150 мест.
Глава «Газпрома» Алексей Миллер подписал дорожную карту в области импортозамещения с концерном «Алмаз-Антей». Тот будет в интересах «Газпрома» разрабатывать высокотехнологичное импортозамещающее оборудование для морской добычи углеводородов. С гендиректором «Севергрупп» Алексеем Мордашовым заключено соглашение по освоению месторождений шельфа, переработке и сжижению природного газа.
А глава холдинга «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко подписал соглашение с компанией «МаксимаТелеком» — оператором Wi-Fi в московском метро. Они создадут совместное предприятие в области продаж интернет-рекламы.
Саудовские инвесторы договорились с «Гражданскими самолетами Сухого» и «Иркутом» о продаже и лизинге российских воздушных судов. А в перспективе — даже локализации производства. Таким образом новое саудовское руководство хочет постепенно снизить нефтяную зависимость королевства.
«Сбербанк» будет внедрять в Петербурге технологию блокчейн и займется выпуском единых карт петербуржца.
В прошлом году на ПМЭФ подписали контрактов почти на два триллиона рублей. В этом году ожидается больше.
Глава «Газпрома» Алексей Миллер подписал дорожную карту в области импортозамещения с концерном «Алмаз-Антей». Тот будет в интересах «Газпрома» разрабатывать высокотехнологичное импортозамещающее оборудование для морской добычи углеводородов. С гендиректором «Севергрупп» Алексеем Мордашовым заключено соглашение по освоению месторождений шельфа, переработке и сжижению природного газа.
А глава холдинга «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко подписал соглашение с компанией «МаксимаТелеком» — оператором Wi-Fi в московском метро. Они создадут совместное предприятие в области продаж интернет-рекламы.
Саудовские инвесторы договорились с «Гражданскими самолетами Сухого» и «Иркутом» о продаже и лизинге российских воздушных судов. А в перспективе — даже локализации производства. Таким образом новое саудовское руководство хочет постепенно снизить нефтяную зависимость королевства.
«Сбербанк» будет внедрять в Петербурге технологию блокчейн и займется выпуском единых карт петербуржца.
В прошлом году на ПМЭФ подписали контрактов почти на два триллиона рублей. В этом году ожидается больше.
Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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