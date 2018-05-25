«Мы да наша боль»: Вексельберг описал последствия санкций США цитатой из песни Окуджавы

Бизнес-диалог Россия — США на ПМЭФ-2018 проходил в обстановке, которую дипломатично называют «непростой».
С одной стороны в этом году Госдеп США не давил на своих бизнесменов, чтобы те не ехали на форум, а это прогресс. С другой — посол США Джон Хантсман собирался выступить с речью, но передумал. По некоторым данным, из-за присутствия главы компании «Ренова» Виктора Вексельберга, недавно попавшего под санкции.
Что касается самого Вексельберга, то тот считает себя оптимистом, хотя объективно ситуация ухудшилась.
Виктор Вексельберг: «И если смотреть на жизнь исходя из традиционной полосатой модели, я бы сказал, что черные полосы сильно посветлели. То, что казалось кошмарным, оказалось не таким кошмарным. Белые полосы исчезли — это объективная реальность. Ситуация на сегодняшний день соответствует песне Окуджавы: „Нас осталось мало — мы да наша боль“».
Что касается самого Вексельберга, то тот считает себя оптимистом, хотя объективно ситуация ухудшилась.
Виктор Вексельберг: «И если смотреть на жизнь исходя из традиционной полосатой модели, я бы сказал, что черные полосы сильно посветлели. То, что казалось кошмарным, оказалось не таким кошмарным. Белые полосы исчезли — это объективная реальность. Ситуация на сегодняшний день соответствует песне Окуджавы: „Нас осталось мало — мы да наша боль“».
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