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    «Мы да наша боль»: Вексельберг описал последствия санкций США цитатой из песни Окуджавы. Вексельберг, ПМЭФ, санкции, США, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Мы да наша боль»: Вексельберг описал последствия санкций США цитатой из песни Окуджавы

    «Мы да наша боль»: Вексельберг описал последствия санкций США цитатой из песни Окуджавы

    1 комментарий
    «Мы да наша боль»: Вексельберг описал последствия санкций США цитатой из песни Окуджавы

    «Мы да наша боль»: Вексельберг описал последствия санкций США цитатой из песни Окуджавы

    «Мы да наша боль»: Вексельберг описал последствия санкций США цитатой из песни Окуджавы

      Бизнес-диалог Россия — США на ПМЭФ-2018 проходил в обстановке, которую дипломатично называют «непростой».

      С одной стороны в этом году Госдеп США не давил на своих бизнесменов, чтобы те не ехали на форум, а это прогресс. С другой — посол США Джон Хантсман собирался выступить с речью, но передумал. По некоторым данным, из-за присутствия главы компании «Ренова» Виктора Вексельберга, недавно попавшего под санкции.

      Что касается самого Вексельберга, то тот считает себя оптимистом, хотя объективно ситуация ухудшилась.

      Виктор Вексельберг: «И если смотреть на жизнь исходя из традиционной полосатой модели, я бы сказал, что черные полосы сильно посветлели. То, что казалось кошмарным, оказалось не таким кошмарным. Белые полосы исчезли — это объективная реальность. Ситуация на сегодняшний день соответствует песне Окуджавы: „Нас осталось мало — мы да наша боль“».
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