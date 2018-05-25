Путин заявил, что не намерен занимать пост президента более двух сроков подряд

Президент РФ вновь подтвердил, что намерен придерживаться нормы конституции о двух президентских сроках.
Владимир Путин в ходе встречи с главами мировых информационных агентств ответил на вопрос о новом президентском сроке. Он заявил, что намерен придерживаться конституционной нормы, согласно которой один человек может занимать пост президента не более двух сроков подряд.
Владимир Путин: «Я всегда строго придерживался и придерживаюсь конституции РФ. В конституции ясно прописано: не более двух сроков подряд. Вот сейчас у меня второй срок подряд. И, как вы помните, я был дважды до этого президентом, а потом покинул пост президента, потому что конституция не позволяла избираться в третий раз, вот и все. И я намерен придерживаться этого правила в будущем».
Ранее парламентарии Чечни внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о третьем президентском сроке. В Кремле, комментируя их инициативу, заявили, что этот вопрос не стоит на повестке дня.
Владимир Путин: «Я всегда строго придерживался и придерживаюсь конституции РФ. В конституции ясно прописано: не более двух сроков подряд. Вот сейчас у меня второй срок подряд. И, как вы помните, я был дважды до этого президентом, а потом покинул пост президента, потому что конституция не позволяла избираться в третий раз, вот и все. И я намерен придерживаться этого правила в будущем».
Ранее парламентарии Чечни внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о третьем президентском сроке. В Кремле, комментируя их инициативу, заявили, что этот вопрос не стоит на повестке дня.
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