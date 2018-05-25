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    Путин заявил, что не намерен занимать пост президента более двух сроков подряд

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    • Фото: Рюмин Александр / ТАСС
    Путин заявил, что не намерен занимать пост президента более двух сроков подряд

    Путин заявил, что не намерен занимать пост президента более двух сроков подряд

    Путин заявил, что не намерен занимать пост президента более двух сроков подряд
  • Фото: Рюмин Александр / ТАСС

    • Президент РФ вновь подтвердил, что намерен придерживаться нормы конституции о двух президентских сроках.

    Владимир Путин в ходе встречи с главами мировых информационных агентств ответил на вопрос о новом президентском сроке. Он заявил, что намерен придерживаться конституционной нормы, согласно которой один человек может занимать пост президента не более двух сроков подряд.

    Владимир Путин: «Я всегда строго придерживался и придерживаюсь конституции РФ. В конституции ясно прописано: не более двух сроков подряд. Вот сейчас у меня второй срок подряд. И, как вы помните, я был дважды до этого президентом, а потом покинул пост президента, потому что конституция не позволяла избираться в третий раз, вот и все. И я намерен придерживаться этого правила в будущем».

    Ранее парламентарии Чечни внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о третьем президентском сроке. В Кремле, комментируя их инициативу, заявили, что этот вопрос не стоит на повестке дня.
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