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    Шкаф рухнул на четырехлетнюю девочку в московском детском саду

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    Шкаф рухнул на четырехлетнюю девочку в московском детском саду

    Шкаф рухнул на четырехлетнюю девочку в московском детском саду

    Четырехлетняя девочка госпитализирована в тяжелом состоянии после падения на нее шкафа в детском саду на западе столицы.

    По информации СУ СК по Москве, 7-летний ребенок в раздевалке одного из частных детских садов на западе Москвы потянулся за верхней одеждой. В этот момент крепления шкафчика оборвались, и он упал на стоящую рядом четырехлетнюю девочку.

    По информации ведомства, девочка незамедлительно была госпитализирована в тяжелом состоянии, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. По данному факту начата доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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