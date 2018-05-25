Шкаф рухнул на четырехлетнюю девочку в московском детском саду

Четырехлетняя девочка госпитализирована в тяжелом состоянии после падения на нее шкафа в детском саду на западе столицы.

По информации СУ СК по Москве, 7-летний ребенок в раздевалке одного из частных детских садов на западе Москвы потянулся за верхней одеждой. В этот момент крепления шкафчика оборвались, и он упал на стоящую рядом четырехлетнюю девочку.



По информации ведомства, девочка незамедлительно была госпитализирована в тяжелом состоянии, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. По данному факту начата доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.