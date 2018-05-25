Олег Тиньков в интервью НТВ сравнил криптовалюту с покемонами

О том, как нелегко живется предпринимателю, говорил на Петербургском международном экономическом форуме один из самых экстравагантных участников форума — банкир Олег Тиньков.
Олег Тиньков с одобрением воспринял заявления президента о том, что бизнесу будет оказываться поддержка. Сам предприниматель высказал мнение, что важно создавать в СМИ образ предпринимателя. Он отметил, что его компания ежегодно платит 10 млрд налогов.
Олег Тиньков: «Это огромная социальная база для пенсий, для соцпособий. И население должно знать, что быть предпринимателем — это так же почетно и достойно, как быть писателем, дирижером. Это одного поля ягоды, потому что надо иметь большой дар, талант, чтобы это делать. Это нужно пояснять».
Как он считает, сила американской экономики объясняется тем, что дух бизнеса и предпринимательства возносится на первое место. В России интереса к деньгам стесняются, полагает Тиньков.
Банкир также добавил, что считает необходимым для поддержания бизнеса в России уделять внимание образованию. Как он заявил, наиболее востребованными профессиями в будущем будут программисты, айтишники. И государству необходимо инвестировать в высшее образование и даже средние школы, чтобы развивать программистов и технологов, которые будут решать вопросы цифровизации бизнеса.
Тиньков также рассказал о своем отношении к криптовалютам. По его мнению, через несколько лет об этом явлении все забудут.
Олег Тиньков: «Мы никак к этому (криптовалютам — ред.) не относимся, мы считаем, что это такое временное увлечение, спекуляция, как покемоны. Помните? Вы, наверное, уже забыли, что покемоны были модными. Это типа Пикачу — через пять лет уже никто и не вспомнит. Я вообще не рекомендую с этим связываться».
Также банкир поделился своим мнением об экономическом состоянии России.
Олег Тиньков: «У нас такой менталитет организации, что мы всегда в кризисе живем. Вот я так строю свою компанию. Это лучший иммунитет развивает. А в смысле экономического кризиса — я считаю, что он закончился в России».
После разговора о бизнес-структурах беседа перешла на тему спорта. Тиньков сообщил, что собирается посетить полуфинал и финал чемпионата мира по футболу. На пленарном заседании ПМЭФ, где он присутствовал, Тиньков особо отметил заявление президента о том, что победителями ЧМ станут организаторы, которые проведут мундиаль на достойном уровне. В завершение беседы Тиньков с улыбкой заявил, что программа «Сегодня» на НТВ — его «любимая передача в мире».
Олег Тиньков: «Это огромная социальная база для пенсий, для соцпособий. И население должно знать, что быть предпринимателем — это так же почетно и достойно, как быть писателем, дирижером. Это одного поля ягоды, потому что надо иметь большой дар, талант, чтобы это делать. Это нужно пояснять».
Как он считает, сила американской экономики объясняется тем, что дух бизнеса и предпринимательства возносится на первое место. В России интереса к деньгам стесняются, полагает Тиньков.
Банкир также добавил, что считает необходимым для поддержания бизнеса в России уделять внимание образованию. Как он заявил, наиболее востребованными профессиями в будущем будут программисты, айтишники. И государству необходимо инвестировать в высшее образование и даже средние школы, чтобы развивать программистов и технологов, которые будут решать вопросы цифровизации бизнеса.
Тиньков также рассказал о своем отношении к криптовалютам. По его мнению, через несколько лет об этом явлении все забудут.
Олег Тиньков: «Мы никак к этому (криптовалютам — ред.) не относимся, мы считаем, что это такое временное увлечение, спекуляция, как покемоны. Помните? Вы, наверное, уже забыли, что покемоны были модными. Это типа Пикачу — через пять лет уже никто и не вспомнит. Я вообще не рекомендую с этим связываться».
Также банкир поделился своим мнением об экономическом состоянии России.
Олег Тиньков: «У нас такой менталитет организации, что мы всегда в кризисе живем. Вот я так строю свою компанию. Это лучший иммунитет развивает. А в смысле экономического кризиса — я считаю, что он закончился в России».
После разговора о бизнес-структурах беседа перешла на тему спорта. Тиньков сообщил, что собирается посетить полуфинал и финал чемпионата мира по футболу. На пленарном заседании ПМЭФ, где он присутствовал, Тиньков особо отметил заявление президента о том, что победителями ЧМ станут организаторы, которые проведут мундиаль на достойном уровне. В завершение беседы Тиньков с улыбкой заявил, что программа «Сегодня» на НТВ — его «любимая передача в мире».
Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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