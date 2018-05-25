Вячеслав Володин: запрос на рынок России очень большой

Петербургский международный экономический форум НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

Состоявшийся в Петербурге диалог, по его словам, перезагружает многие отношения и заставляет многие форматы работать по-новому.: «Когда мы говорим об ответе, о защите интересов, необходимо делать все, чтобы условия для своего бизнеса создавать и создавать условия для бизнеса, который к нам приходит, чтобы инвестиции приходили».Председатель нижней палаты напомнил, что принятые недавно Думой законы предполагают передачу широких полномочий президенту и правительству, чтобы не могли оперативно принимать решения по контрсанкциям, обеспечивая защиту интересов страны.