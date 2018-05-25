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    Вячеслав Володин: запрос на рынок России очень большой. Госдума, ПМЭФ, интервью, санкции, экономика и бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВячеслав Володин: запрос на рынок России очень большой

    Вячеслав Володин: запрос на рынок России очень большой

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    Вячеслав Володин: запрос на рынок России очень большой

    Вячеслав Володин: запрос на рынок России очень большой

    Вячеслав Володин: запрос на рынок России очень большой

      Экономический форум в Санкт-Петербурге показал большой интерес к российскому рынку, отметил в интервью НТВ председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он обратил внимание на необходимость создания условия для притока инвестиций — как на законодательном уровне, так и на уровне диалога между странами и партнерами.

      Состоявшийся в Петербурге диалог, по его словам, перезагружает многие отношения и заставляет многие форматы работать по-новому.

      Вячеслав Володин: «Когда мы говорим об ответе, о защите интересов, необходимо делать все, чтобы условия для своего бизнеса создавать и создавать условия для бизнеса, который к нам приходит, чтобы инвестиции приходили».

      Председатель нижней палаты напомнил, что принятые недавно Думой законы предполагают передачу широких полномочий президенту и правительству, чтобы не могли оперативно принимать решения по контрсанкциям, обеспечивая защиту интересов страны.
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