Путин рассказал, кто победит на ЧМ-2018

Петербургский международный экономический форум НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

В завершение пленарного заседания на ПМЭФ модератор дискуссии Джон Миклетвейт задал президенту вопрос: кто победит на чемпионате мира в России?: «Победят организаторы, которые на должном уровне организуют этот замечательный праздник для всего международного сообщества, для всех любителей этой замечательной мировой игры. Во всяком случае, в этом мы видим свою задачу. А что касается непосредственно команды, которая выиграет, то победит, как говорится, сильнейший».Президент отметил, что Россия стремится создать на чемпионате мире настоящий праздник для всех, кто любит спорт. Он пообещал, что будет сделано все необходимое, чтобы болельщики, специалисты и игроки чувствовали себя в России как дома.