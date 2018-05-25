Путин рассказал, кто победит на ЧМ-2018

Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме ответил на вопрос о чемпионате мира по футболу, который пройдет в России.
В завершение пленарного заседания на ПМЭФ модератор дискуссии Джон Миклетвейт задал президенту вопрос: кто победит на чемпионате мира в России?
Владимир Путин: «Победят организаторы, которые на должном уровне организуют этот замечательный праздник для всего международного сообщества, для всех любителей этой замечательной мировой игры. Во всяком случае, в этом мы видим свою задачу. А что касается непосредственно команды, которая выиграет, то победит, как говорится, сильнейший».
Президент отметил, что Россия стремится создать на чемпионате мире настоящий праздник для всех, кто любит спорт. Он пообещал, что будет сделано все необходимое, чтобы болельщики, специалисты и игроки чувствовали себя в России как дома.
Владимир Путин: «Победят организаторы, которые на должном уровне организуют этот замечательный праздник для всего международного сообщества, для всех любителей этой замечательной мировой игры. Во всяком случае, в этом мы видим свою задачу. А что касается непосредственно команды, которая выиграет, то победит, как говорится, сильнейший».
Президент отметил, что Россия стремится создать на чемпионате мире настоящий праздник для всех, кто любит спорт. Он пообещал, что будет сделано все необходимое, чтобы болельщики, специалисты и игроки чувствовали себя в России как дома.
Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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