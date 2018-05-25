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25 мая, 19:00
Встреча Путина с журналистами
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    Андрей Костин: Европа дальше не пойдет на санкции, а Америка может. ВТБ, интервью, ПМЭФ, санкции, Франция, экономика и бизнес, эксклюзив, Япония. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАндрей Костин: Европа дальше не пойдет на санкции, а Америка может

    Андрей Костин: Европа дальше не пойдет на санкции, а Америка может

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    Андрей Костин: Европа дальше не пойдет на санкции, а Америка может

    Андрей Костин: Европа дальше не пойдет на санкции, а Америка может

    Андрей Костин: Европа дальше не пойдет на санкции, а Америка может

      Страны Европы, Япония заинтересованы в развитии отношений с Россией, а вот с США сейчас работать сложнее, заявил в интервью НТВ на форуме в Петербурге президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин.

      Напомним, в пленарном заседании форума вместе с Владимиром Путиным в том числе принимали участие президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. По словам Костина, этот диалог между лидерами говорит о возможности стран работать друг с другом.

      Андрей Костин: «Я думаю, с США сейчас работать посложнее будет, там уж очень внутренняя заваруха серьезная, и санкции и русофобия накладываются на внутреннюю политическую борьбу. Но я думаю, что и здесь будем ждать возобновления диалога на высшем уровне. Будем надеяться. Но пока бы я считал, что, наверное, Европа дальше не пойдет на санкции. А Америка может, потому что их действия стали непредсказуемыми и все более агрессивными».
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