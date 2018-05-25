Андрей Костин: Европа дальше не пойдет на санкции, а Америка может

Петербургский международный экономический форум НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

Напомним, в пленарном заседании форума вместе с Владимиром Путиным в том числе принимали участие президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. По словам Костина, этот диалог между лидерами говорит о возможности стран работать друг с другом.«Я думаю, с США сейчас работать посложнее будет, там уж очень внутренняя заваруха серьезная, и санкции и русофобия накладываются на внутреннюю политическую борьбу. Но я думаю, что и здесь будем ждать возобновления диалога на высшем уровне. Будем надеяться. Но пока бы я считал, что, наверное, Европа дальше не пойдет на санкции. А Америка может, потому что их действия стали непредсказуемыми и все более агрессивными».