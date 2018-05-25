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    Порошенко заявил о плане освобождения Украины от «агрессора»

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    Порошенко заявил о плане освобождения Украины от «агрессора»

    Порошенко заявил о плане освобождения Украины от «агрессора»

    Порошенко заявил о плане освобождения Украины от «агрессора»
  • Фото: Reuters © 2018

    • Президент Украины Пётр Порошенко имеет план по освобождению Украины от «агрессора» за пять лет. Об этом он заявил на проходящем в Киеве Национальном инвестиционном форуме, сообщают украинские СМИ.

    Порошенко отметил, что у него есть четкое видение программы действий на ближайшие пять лет. Речь, по его словам, идет о том, как стимулировать экономический рост, каким образом обеспечивать повышение стандартов жизни, каким образом строить конкурентную экономику, каким образом привлекать инвестиции.

    Пётр Порошенко: «И, безусловно, каким образом обеспечить мир в Украине и как консолидировать усилия для того, чтобы освободить украинскую землю от российского агрессора».

    Деталей своего плана Порошенко не раскрыл.

    Боевые действия в Донбассе продолжаются с 2014 года. По данным ООН, жертвами столкновений стали более 10 тысяч человек. Украина обвиняет в агрессии Россию. В Москве обвинения отрицают, считая события в Донбассе внутриукраинским конфликтом.

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