Зампредседателя КНР: Пекин не допустит войны на Корейском полуострове

Китай выступает за мир и стабильность на Корейском полуострове. Об этом заявил зампредседателя КНР Ван Цишань на пленарном заседании ПМЭФ.
Ван Цишань: «Я уверен, что ключевой фактор для мира и стабильности на Корейском полуострове — это именно встреча между лидерами стран на высшем уровне».
Он подчеркнул, что вчерашняя отмена саммита США — КНДР является сложностью. Однако, по его мнению, определенное пространство для обсуждения остается.
Ван Цишань: «Китай рассчитывает на мир и стабильность на Корейском полуострове, ни в коем случае не позволит войны и беспорядка на полуострове».
Он напомнил, что Китай занимает решительную позицию в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова, и добавил, что Пекин будет продвигать этот процесс.
Как сообщалось, первый в истории саммит США — КНДР, который должен был состояться в Сингапуре 12 июня, отменен по инициативе Вашингтона. Дональд Трамп объяснил этот шаг «открытой враждебностью», проявленной Пхеньяном по отношению к США в последних заявлениях. При этом он предостерег Пхеньян от безрассудных действий и заявил о готовности применить силу, если такая необходимость возникнет.
Он подчеркнул, что вчерашняя отмена саммита США — КНДР является сложностью. Однако, по его мнению, определенное пространство для обсуждения остается.
Ван Цишань: «Китай рассчитывает на мир и стабильность на Корейском полуострове, ни в коем случае не позволит войны и беспорядка на полуострове».
Он напомнил, что Китай занимает решительную позицию в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова, и добавил, что Пекин будет продвигать этот процесс.
Как сообщалось, первый в истории саммит США — КНДР, который должен был состояться в Сингапуре 12 июня, отменен по инициативе Вашингтона. Дональд Трамп объяснил этот шаг «открытой враждебностью», проявленной Пхеньяном по отношению к США в последних заявлениях. При этом он предостерег Пхеньян от безрассудных действий и заявил о готовности применить силу, если такая необходимость возникнет.
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