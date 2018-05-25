ЧП. Расследование <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
ЧП. Расследование 16+
25 мая, 19:00
Встреча Путина с журналистами
    •  

    Зампредседателя КНР: Пекин не допустит войны на Корейском полуострове

    комментировать
    • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев
    Зампредседателя КНР: Пекин не допустит войны на Корейском полуострове

    Зампредседателя КНР: Пекин не допустит войны на Корейском полуострове

    Зампредседателя КНР: Пекин не допустит войны на Корейском полуострове
  • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев

    • Китай выступает за мир и стабильность на Корейском полуострове. Об этом заявил зампредседателя КНР Ван Цишань на пленарном заседании ПМЭФ.

    Ван Цишань: «Я уверен, что ключевой фактор для мира и стабильности на Корейском полуострове — это именно встреча между лидерами стран на высшем уровне».

    Он подчеркнул, что вчерашняя отмена саммита США — КНДР является сложностью. Однако, по его мнению, определенное пространство для обсуждения остается.

    Ван Цишань: «Китай рассчитывает на мир и стабильность на Корейском полуострове, ни в коем случае не позволит войны и беспорядка на полуострове».

    Он напомнил, что Китай занимает решительную позицию в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова, и добавил, что Пекин будет продвигать этот процесс.

    смотретьКНДР отреагировала на отмену Трампом встречи с Ким Чен Ыном
    КНДР отреагировала на отмену Трампом встречи с Ким Чен Ыном
    Как сообщалось, первый в истории саммит США — КНДР, который должен был состояться в Сингапуре 12 июня, отменен по инициативе Вашингтона. Дональд Трамп объяснил этот шаг «открытой враждебностью», проявленной Пхеньяном по отношению к США в последних заявлениях. При этом он предостерег Пхеньян от безрассудных действий и заявил о готовности применить силу, если такая необходимость возникнет.
    Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

    Новости по теме

    Напряженность на Корейском полуострове

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru