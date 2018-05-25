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    Новый глава Минсельхоза намерен совершенствовать господдержку фермеров. кредиты, льготы, Минсельхоз РФ, ПМЭФ, сельское хозяйство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНовый глава Минсельхоза намерен совершенствовать господдержку фермеров

    Новый глава Минсельхоза намерен совершенствовать господдержку фермеров

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    Новый глава Минсельхоза намерен совершенствовать господдержку фермеров

    Новый глава Минсельхоза намерен совершенствовать господдержку фермеров

    Новый глава Минсельхоза намерен совершенствовать господдержку фермеров

      Развитие сельского хозяйства в России сейчас идет активными темпами, но многое еще предстоит улучшить. Об этом рассказал новый глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на полях Петербургского международного экономического форума.

      В первую очередь речь идет об увеличении господдержки для аграрного сектора.

      Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства РФ: «На сегодняшний день будем пытаться улучшить эффективность государственной поддержки сельхозпроизводителей. Могу сказать, что льготное кредитование, которое работает вот уже несколько лет, доказало свою эффективность и состоятельность, инвестиционные проекты развиваются достаточно хорошими темпами. Здесь можно отметить, что стоит наращивать поддержку малых форм хозяйствования, фермеров».

      Дмитрий Патрушев также отметил, что он восемь лет руководил «Россельхозбанком», а потому агропромышленный комплекс для него — история знакомая и он в целом представляет, какие задачи сейчас стоят перед Минсельхозом.
      Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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