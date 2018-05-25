Вооруженный человек захватил заложников в McDonald’s под Лондоном

Вооруженный пистолетом мужчина захватил заложников возле ресторана McDonald’s в ТЦ Bluewater.
По данным издания Daily Express, захват заложников произошел в торговом центре, который расположен к востоку от Лондона в Гринхите, графство Кент.
По словам очевидцев, полицейские перекрыли дорогу и попросили людей не выходить на улицу. Между тем свидетели сообщают, что не слышали выстрелов. Сообщается, что правоохранители попросили родителей забрать детей из начальной школы пораньше.
По словам очевидцев, полицейские перекрыли дорогу и попросили людей не выходить на улицу. Между тем свидетели сообщают, что не слышали выстрелов. Сообщается, что правоохранители попросили родителей забрать детей из начальной школы пораньше.
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