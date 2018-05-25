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25 мая, 19:00
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    Вооруженный человек захватил заложников в McDonald’s под Лондоном

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    Вооруженный человек захватил заложников в McDonald’s под Лондоном

    Вооруженный человек захватил заложников в McDonald’s под Лондоном

    Вооруженный пистолетом мужчина захватил заложников возле ресторана McDonald’s в ТЦ Bluewater.

    По данным издания Daily Express, захват заложников произошел в торговом центре, который расположен к востоку от Лондона в Гринхите, графство Кент.

    По словам очевидцев, полицейские перекрыли дорогу и попросили людей не выходить на улицу. Между тем свидетели сообщают, что не слышали выстрелов. Сообщается, что правоохранители попросили родителей забрать детей из начальной школы пораньше.

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