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25 мая, 19:00
Встреча Путина с журналистами
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    Трамп сообщил о возобновлении переговоров с Ким Чен Ыном

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    Трамп сообщил о возобновлении переговоров с Ким Чен Ыном

    Трамп сообщил о возобновлении переговоров с Ким Чен Ыном

    Трамп сообщил о возобновлении переговоров с Ким Чен Ыном
  • Фото: Reuters © 2018

    • Вашингтон возобновил переговоры с Пхеньяном о возможности проведения саммита США — КНДР. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

    При этом американский лидер не исключил, что встреча может состояться даже в ранее согласованную дату — 12 июня.

    Дональд Трамп, президент США: «Посмотрим, что произойдет. Диалог с ними возобновлен. Встреча может состояться даже 12 июня».

    Трамп объявил о решении отменить саммит США — КНДР через несколько часов после того, как власти КНДР в присутствии десятков иностранных журналистов уничтожили единственный в стране ядерный полигон. Были взорваны все испытательные шахты и наземные постройки: лаборатории, наблюдательные пункты и казармы. Руководство страны обещало работать над строительством безъядерного мира.

    Несмотря на это, Трамп обвинил в срыве переговоров корейцев, заявив, что КНДР ведет себя враждебно. Впрочем, американский лидер сразу же отметил, что будет готов встретиться с Ким Чен Ыном в будущем.

    В Белом доме добавили, что неделю назад сорвалась встреча групп по подготовке саммита — заместитель главы аппарата и его команда ждали северокорейских коллег в Сингапуре, но они так и не объявились.

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