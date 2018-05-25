Трамп сообщил о возобновлении переговоров с Ким Чен Ыном

Вашингтон возобновил переговоры с Пхеньяном о возможности проведения саммита США — КНДР. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
При этом американский лидер не исключил, что встреча может состояться даже в ранее согласованную дату — 12 июня.
Дональд Трамп, президент США: «Посмотрим, что произойдет. Диалог с ними возобновлен. Встреча может состояться даже 12 июня».
Трамп объявил о решении отменить саммит США — КНДР через несколько часов после того, как власти КНДР в присутствии десятков иностранных журналистов уничтожили единственный в стране ядерный полигон. Были взорваны все испытательные шахты и наземные постройки: лаборатории, наблюдательные пункты и казармы. Руководство страны обещало работать над строительством безъядерного мира.
Несмотря на это, Трамп обвинил в срыве переговоров корейцев, заявив, что КНДР ведет себя враждебно. Впрочем, американский лидер сразу же отметил, что будет готов встретиться с Ким Чен Ыном в будущем.
В Белом доме добавили, что неделю назад сорвалась встреча групп по подготовке саммита — заместитель главы аппарата и его команда ждали северокорейских коллег в Сингапуре, но они так и не объявились.
Дональд Трамп, президент США: «Посмотрим, что произойдет. Диалог с ними возобновлен. Встреча может состояться даже 12 июня».
Трамп объявил о решении отменить саммит США — КНДР через несколько часов после того, как власти КНДР в присутствии десятков иностранных журналистов уничтожили единственный в стране ядерный полигон. Были взорваны все испытательные шахты и наземные постройки: лаборатории, наблюдательные пункты и казармы. Руководство страны обещало работать над строительством безъядерного мира.
Несмотря на это, Трамп обвинил в срыве переговоров корейцев, заявив, что КНДР ведет себя враждебно. Впрочем, американский лидер сразу же отметил, что будет готов встретиться с Ким Чен Ыном в будущем.
В Белом доме добавили, что неделю назад сорвалась встреча групп по подготовке саммита — заместитель главы аппарата и его команда ждали северокорейских коллег в Сингапуре, но они так и не объявились.
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