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    Ценю и ненавижу: глава ВТБ рассказал о своем отношении к цифровым технологиям. банки, ВТБ, Интернет, технологии, цифровая экономика. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЦеню и ненавижу: глава ВТБ рассказал о своем отношении к цифровым технологиям

    Ценю и ненавижу: глава ВТБ рассказал о своем отношении к цифровым технологиям

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    Ценю и ненавижу: глава ВТБ рассказал о своем отношении к цифровым технологиям

    Ценю и ненавижу: глава ВТБ рассказал о своем отношении к цифровым технологиям

    Ценю и ненавижу: глава ВТБ рассказал о своем отношении к цифровым технологиям

      Глава ВТБ Андрей Костин не согласен с тем, что новые технологии в скором времени вытеснят традиционный банкинг. Финансово-банковскую систему Костин обсуждал с представителями иностранных компаний на полях Петербургского международного экономического форума.

      Костин, в частности, рассказал, как сам лично относится к цифровым новшествам.

      Андрей Костин: «Как человек я ненавижу новые технологии. Они полностью лишают меня приватности. Куда бы я ни поехал — в отпуск или на охоту, я все время на телефоне. Со мной всегда мой iРad. И я ненавижу этот факт. Но как глава банка я понимаю важность новых технологий и уделяю им очень много внимания. И я считаю, что банки будут продолжать оказывать банковские услуги как один из ключевых видов услуг».

      Костин добавил, что люди все равно будут приходить в отделения банков, чтобы лично убедиться в их существовании. Однако такие простые операции, как оплата ЖКХ или перевод денег, клиенты предпочитают делать дистанционно, поэтому новые технологии, несомненно, нужны, и российские банки тратят на это большие средства.
      Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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