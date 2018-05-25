Ценю и ненавижу: глава ВТБ рассказал о своем отношении к цифровым технологиям

Петербургский международный экономический форум НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

Костин, в частности, рассказал, как сам лично относится к цифровым новшествам.: «Как человек я ненавижу новые технологии. Они полностью лишают меня приватности. Куда бы я ни поехал — в отпуск или на охоту, я все время на телефоне. Со мной всегда мой iРad. И я ненавижу этот факт. Но как глава банка я понимаю важность новых технологий и уделяю им очень много внимания. И я считаю, что банки будут продолжать оказывать банковские услуги как один из ключевых видов услуг».Костин добавил, что люди все равно будут приходить в отделения банков, чтобы лично убедиться в их существовании. Однако такие простые операции, как оплата ЖКХ или перевод денег, клиенты предпочитают делать дистанционно, поэтому новые технологии, несомненно, нужны, и российские банки тратят на это большие средства.