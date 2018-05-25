В больнице умерла еще одна пострадавшая в катастрофе Boeing на Кубе

Скончалась еще одна пострадавшая в авиакатастрофе на Кубе. Таким образом, в живых остается только одна пассажирка рейса Гавана — Ольгин.
По данным портала Cubanet, в гаванском госпитале скончалась 40-летняя Эмилия Санчес, получившая в результате падения самолета серьезные ожоги и травмы. В живых остается только одна 19-летняя пассажирка рейса Гавана — Ольгин по имени Майлен Диас.
Ранее сообщалось, что на месте крушения самолета был обнаружен второй черный ящик, который может помочь установить все детали трагедии.
Напомним, катастрофа Boeing 737–200 произошла 18 мая. Самолет рухнул между аэропортом им. Хосе Марти и пригородом Гаваны Саньтяго-де-лас-Вегас вскоре после вылета. На борту находились 113 человек, включая экипаж. После катастрофы обнаружили четырех выживших, однако мужчина скончался по пути в больницу, позднее умерла одна из пострадавших — 23-летняя Греттель Ландрове, и теперь стало известно о смерти еще одной пассажирки.
Ранее сообщалось, что на месте крушения самолета был обнаружен второй черный ящик, который может помочь установить все детали трагедии.
Напомним, катастрофа Boeing 737–200 произошла 18 мая. Самолет рухнул между аэропортом им. Хосе Марти и пригородом Гаваны Саньтяго-де-лас-Вегас вскоре после вылета. На борту находились 113 человек, включая экипаж. После катастрофы обнаружили четырех выживших, однако мужчина скончался по пути в больницу, позднее умерла одна из пострадавших — 23-летняя Греттель Ландрове, и теперь стало известно о смерти еще одной пассажирки.
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