Пролет МКС можно будет наблюдать в небе над Москвой с 25 мая по 2 июня

Жители России, включая столичный регион, смогут невооруженным глазом увидеть пролет МКС в вечернем небе с 25 мая по 2 июня 2018 года.
Как сообщили в пресс-службе Московского планетария, «с 25 мая по 2 июня 2018 года продлится период вечерней видимости МКС над Россией».
Из сообщения Московского планетария: «Международную Космическую станцию можно будет заметить невооруженным глазом после 22:00 в виде яркой быстро двигающейся звезды».
В пресс-службе пояснили, что рассчитать время и траекторию полета МКС для каждого региона можно с помощью сайта www.heavens-above.com. Для этого необходимо выбрать свое местоположение в панели размещенной в правом верхнем углу, а затем на главной странице раздел — «Cпутники-МКС».
Из сообщения Московского планетария: «Увидеть МКС в небе мечтают многие, вместе с тем это не так сложно сделать. Важно знать, куда и когда смотреть. Телескопы или бинокли для наблюдений не понадобятся. МКС движется очень быстро, и поймать ее с помощью оптического прибора крайне сложно. А вот невооруженным глазом при определенных условиях она видна очень хорошо. По яркости МКС может соперничать даже с Юпитером и Венерой, а ее быстрое движение по небосводу обращает на себя внимание наблюдателей».
Там также уточнили, что МКС всегда движется с запада на восток и совершает один виток приблизительно за полтора часа. Видимой с Земли МКС становится при совпадении нескольких факторов: станция освещается Солнцем и на определенном отрезке траектории отражает солнечный свет так же, как Луна.
Из сообщения Московского планетария: «Существует несколько простых рекомендаций для тех, кто хочет увидеть пролет МКС. В этом вам помогут специальные приложения на смартфонах, например МКС Детектор или ISS Spotter. Во время пролета нужно просто посмотреть на небо над западным горизонтом. Станция похожа на яркую быстро движущуюся и немерцающую звезду белого цвета, который по мере ее движения и захода в тень Земли, может сменяться на красновато-оранжевый. Кстати, именно в этот момент космонавты на борту увидят заход Солнца».
Из сообщения Московского планетария: «Международную Космическую станцию можно будет заметить невооруженным глазом после 22:00 в виде яркой быстро двигающейся звезды».
В пресс-службе пояснили, что рассчитать время и траекторию полета МКС для каждого региона можно с помощью сайта www.heavens-above.com. Для этого необходимо выбрать свое местоположение в панели размещенной в правом верхнем углу, а затем на главной странице раздел — «Cпутники-МКС».
Из сообщения Московского планетария: «Увидеть МКС в небе мечтают многие, вместе с тем это не так сложно сделать. Важно знать, куда и когда смотреть. Телескопы или бинокли для наблюдений не понадобятся. МКС движется очень быстро, и поймать ее с помощью оптического прибора крайне сложно. А вот невооруженным глазом при определенных условиях она видна очень хорошо. По яркости МКС может соперничать даже с Юпитером и Венерой, а ее быстрое движение по небосводу обращает на себя внимание наблюдателей».
Там также уточнили, что МКС всегда движется с запада на восток и совершает один виток приблизительно за полтора часа. Видимой с Земли МКС становится при совпадении нескольких факторов: станция освещается Солнцем и на определенном отрезке траектории отражает солнечный свет так же, как Луна.
Из сообщения Московского планетария: «Существует несколько простых рекомендаций для тех, кто хочет увидеть пролет МКС. В этом вам помогут специальные приложения на смартфонах, например МКС Детектор или ISS Spotter. Во время пролета нужно просто посмотреть на небо над западным горизонтом. Станция похожа на яркую быстро движущуюся и немерцающую звезду белого цвета, который по мере ее движения и захода в тень Земли, может сменяться на красновато-оранжевый. Кстати, именно в этот момент космонавты на борту увидят заход Солнца».
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