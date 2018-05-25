Путин предупредил об угрозе небывалого кризиса в мировой экономике

Мировая экономика
из-за действия ряда стран может столкнуться с кризисом, которого еще не было. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Путин подчеркнул, что если одна из сторон контакта выходит из правового поля, срывая договоренности, то это неизбежно ведет к существенным рискам и издержкам.
Владимир Путин: «В глобальном масштабе такое поведение государств, особенно центров силы, чревато самыми негативными, если не разрушительными последствиями. Тем более сейчас, когда пренебрежение существующими нормами и утрата взаимного доверия могут наложиться на непредсказуемость, турбулентность колоссальных перемен».
Весь этот комплекс факторов может привести к такому системному кризису, с которым мир еще не сталкивался, подчеркнул Путин.
Российский лидер констатировал подрыв ключевых правил взаимодействия в мировой экономике и обратил внимание на вытеснение односторонними ограничениями честной конкуренции с мировых рынков.
Владимир Путин: «Сегодня мы наблюдаем даже не эрозию, а фактический подрыв основ системы многостороннего сотрудничества, которая выстраивалась десятилетиями. Вместо естественной необходимой эволюции она ломается, причем достаточно грубо».
Он добавил, что нарушение правил становится правилом, а открытость рынков и честная конкуренция постепенно вытесняются разного рода изъятиями и ограничениями, санкциями.
В настоящее время, по словам Путина, не удается договориться даже о символических шагах для недопущения новых барьеров для бизнеса. Он напомнил, что раньше почти все встречи лидеров «двадцатки» заканчивались заявлением о том, что новые протекционистские барьеры вводиться не будут.
Владимир Путин: «Эти заявления отчасти, конечно, носили декларативный характер. Новые барьеры, к сожалению, все равно возникали. Но сегодня не получается договориться даже о таких символических шагах».
Президент обратил внимание на раскручивание спирали санкций и ограничений в мире, которая бьет по все новым странам и компаниям.
Владимир Путин: «Произвольность и бесконтрольность неизбежно порождают соблазн использования инструментов ограничения — снова и снова, все шире и шире, направо и налево, по любому случаю, невзирая на политическую лояльность, на разговоры о солидарности, на прежние соглашения и многолетние кооперационные связи».
В развитии собственной экономики Россия, по словам Путина, будет руководствоваться национальными интересами.
Владимир Путин: «Это естественно для любого суверенного государства, но свои интересы можно продвигать по-разному: либо игнорируя других, либо уважая позицию партнеров, понимая, что современный мер взаимосвязан, а страны взаимозависимы».
Сайт НТВ.Ru ведет прямую трансляцию пленарного заседания ПМЭФ с участием Владимира Путина.
Владимир Путин: «В глобальном масштабе такое поведение государств, особенно центров силы, чревато самыми негативными, если не разрушительными последствиями. Тем более сейчас, когда пренебрежение существующими нормами и утрата взаимного доверия могут наложиться на непредсказуемость, турбулентность колоссальных перемен».
Весь этот комплекс факторов может привести к такому системному кризису, с которым мир еще не сталкивался, подчеркнул Путин.
Российский лидер констатировал подрыв ключевых правил взаимодействия в мировой экономике и обратил внимание на вытеснение односторонними ограничениями честной конкуренции с мировых рынков.
Владимир Путин: «Сегодня мы наблюдаем даже не эрозию, а фактический подрыв основ системы многостороннего сотрудничества, которая выстраивалась десятилетиями. Вместо естественной необходимой эволюции она ломается, причем достаточно грубо».
Он добавил, что нарушение правил становится правилом, а открытость рынков и честная конкуренция постепенно вытесняются разного рода изъятиями и ограничениями, санкциями.
В настоящее время, по словам Путина, не удается договориться даже о символических шагах для недопущения новых барьеров для бизнеса. Он напомнил, что раньше почти все встречи лидеров «двадцатки» заканчивались заявлением о том, что новые протекционистские барьеры вводиться не будут.
Владимир Путин: «Эти заявления отчасти, конечно, носили декларативный характер. Новые барьеры, к сожалению, все равно возникали. Но сегодня не получается договориться даже о таких символических шагах».
Президент обратил внимание на раскручивание спирали санкций и ограничений в мире, которая бьет по все новым странам и компаниям.
Владимир Путин: «Произвольность и бесконтрольность неизбежно порождают соблазн использования инструментов ограничения — снова и снова, все шире и шире, направо и налево, по любому случаю, невзирая на политическую лояльность, на разговоры о солидарности, на прежние соглашения и многолетние кооперационные связи».
В развитии собственной экономики Россия, по словам Путина, будет руководствоваться национальными интересами.
Владимир Путин: «Это естественно для любого суверенного государства, но свои интересы можно продвигать по-разному: либо игнорируя других, либо уважая позицию партнеров, понимая, что современный мер взаимосвязан, а страны взаимозависимы».
Сайт НТВ.Ru ведет прямую трансляцию пленарного заседания ПМЭФ с участием Владимира Путина.
Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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