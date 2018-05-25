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ПМЭФ-2018: пленарное заседание с участием Владимира Путина
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    Путин пригласил Total к участию в «Северном потоке — 2»

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    • Фото: Михаил Метцель / ТАСС
    Путин пригласил Total к участию в «Северном потоке — 2»

    Путин пригласил Total к участию в «Северном потоке — 2»

    Путин пригласил Total к участию в «Северном потоке — 2»
  • Фото: Михаил Метцель / ТАСС

    • Владимир Путин пообещал подумать над либерализацией нынешней системы допуска к экспорту газа из России в Европу.

    В рамках бизнес-диалога Россия — Франция на Петербургском международном экономическом форуме глава французской Total Патрик Пуянне попросил Владимира Путина рассмотреть возможность в будущем разрешить экспорт газа в Европу в рамках совместного предприятия с Total с НОВАТЭК. Речь идет о проекте «Ямал СПГ».

    Патрик Пуянне, глава Total: «Мы создали с НОВАТЭК совместное производство газа, который мы продаем на российском внутреннем рынке через газопроводы. У нас есть клиенты в странах Европы, которые сейчас не получают поставок от „Газпрома“. Я хотел бы предложить вам провести смелую реформу. Можем ли мы надеяться, что когда-нибудь в будущем вы разрешите нам, нашему СП НОВАТЭК и Total через газопроводы продавать этот газ нашим клиентам в Европе?»

    Путин в ответ на это напомнил, что уже сегодня можно продавать газ из России в Европу через «Газпром экспорт» и пообещал подумать над либерализацией. При этом президент добавил, что Total сможет принимать прямое участие в поставках газа, присоединившись к проекту «Северный поток — 2».

    Владимир Путин, президент РФ: «Сегодня в „Северном потоке — 2“ принимают участие пять компаний, Total может стать шестой. Вот, пожалуйста, прямое участие».

    Путин также подчеркнул, что российские газопроводные системы, связанные с потребителями в Европе, практически не имеют конкурентов.
    Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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