Петербургский международный экономический форум НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

В рамках бизнес-диалога Россия — Франция на Петербургском международном экономическом форуме глава французской Total Патрик Пуянне попросил Владимира Путина рассмотреть возможность в будущем разрешить экспорт газа в Европу в рамках совместного предприятия с Total с НОВАТЭК. Речь идет о проекте «Ямал СПГ»., глава Total: «Мы создали с НОВАТЭК совместное производство газа, который мы продаем на российском внутреннем рынке через газопроводы. У нас есть клиенты в странах Европы, которые сейчас не получают поставок от „Газпрома“. Я хотел бы предложить вам провести смелую реформу. Можем ли мы надеяться, что когда-нибудь в будущем вы разрешите нам, нашему СП НОВАТЭК и Total через газопроводы продавать этот газ нашим клиентам в Европе?»Путин в ответ на это напомнил, что уже сегодня можно продавать газ из России в Европу через «Газпром экспорт» и пообещал подумать над либерализацией. При этом президент добавил, что Total сможет принимать прямое участие в поставках газа, присоединившись к проекту «Северный поток — 2»., президент РФ: «Сегодня в „Северном потоке — 2“ принимают участие пять компаний, Total может стать шестой. Вот, пожалуйста, прямое участие».Путин также подчеркнул, что российские газопроводные системы, связанные с потребителями в Европе, практически не имеют конкурентов.