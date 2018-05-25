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ПМЭФ-2018: пленарное заседание с участием Владимира Путина
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    Путин и Макрон на полях ПМЭФ пообщались с фехтовальщицами сборных России и Франции

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев
    Путин и Макрон на полях ПМЭФ пообщались с фехтовальщицами сборных России и Франции

    Путин и Макрон на полях ПМЭФ пообщались с фехтовальщицами сборных России и Франции

    Путин и Макрон на полях ПМЭФ пообщались с фехтовальщицами сборных России и Франции
  • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев

    • Президент России похвалил фехтовальщиц, которые подают пример для развития отношений между Россией и Францией.

    На полях Петербургского международного экономического форума Владимир Путин и Эммануэль Макрон пообщались с участницами товарищеского матча женских сборных по фехтованию на саблях. В ходе встречи олимпийская чемпионка Софья Великая рассказала президентам, что дружба между Россией и Францией длится многие годы.

    Софья Великая: «Тренер у нас француз. Мы все родные».

    В свою очередь Путин похвалил спортсменок, которые подают хороший пример для развития российско-французских отношений.

    Владимир Путин: «Молодцы. Это будет хорошей базой, хорошим примером для развития отношений».

    Во встрече с главами государств также приняли участие тренеры сборных России и Франции — Кристиан Бауэр и Жан-Филипп Дорель, министр спорта РФ Павел Колобков и президент международной федерации фехтования Алишер Усманов.

    Товарищеский матч женских сборных по фехтованию прошел в Российском этнографическом музее. Победу одержали россиянки со счетом 45:44, решающее очко в последнем розыгрыше принесла Софья Великая.
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