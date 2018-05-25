Путин и Макрон на полях ПМЭФ пообщались с фехтовальщицами сборных России и Франции

Петербургский международный экономический форум НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

На полях Петербургского международного экономического форума Владимир Путин и Эммануэль Макрон пообщались с участницами товарищеского матча женских сборных по фехтованию на саблях. В ходе встречи олимпийская чемпионка Софья Великая рассказала президентам, что дружба между Россией и Францией длится многие годы.: «Тренер у нас француз. Мы все родные».В свою очередь Путин похвалил спортсменок, которые подают хороший пример для развития российско-французских отношений.: «Молодцы. Это будет хорошей базой, хорошим примером для развития отношений».Во встрече с главами государств также приняли участие тренеры сборных России и Франции — Кристиан Бауэр и Жан-Филипп Дорель, министр спорта РФ Павел Колобков и президент международной федерации фехтования Алишер Усманов.Товарищеский матч женских сборных по фехтованию прошел в Российском этнографическом музее. Победу одержали россиянки со счетом 45:44, решающее очко в последнем розыгрыше принесла Софья Великая.