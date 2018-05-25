В Сети появилась официальная песня ЧМ-2018

В Сети появилась официальная песня чемпионата мира по футболу, который пройдет в России. Композицию на своем YouTube-канале разместил американский певец Ники Джем.

Песня называется Live It Up. Ее исполняют американский актер и музыкант Уилл Смит, американский певец Ники Джем и албанская певица Эра Истрефи. Продюсер композиции — американец Diplo.



В начале июня на песню должен выйти официальный клип. Как ожидается, музыканты споют песню перед финалом чемпионата мира, который состоится 15 июля на стадионе «Лужники». Уилл Смит отметил, что для него честь выступить на празднике футбола.







Уилл Смит: «Это глобальное событие объединяет людей по всему миру, чтобы улыбаться, смеяться и испытывать волшебные чувства. Сотрудничество с Ники, Diplo и Эрой в этой песне позволяет представить гармонию, эклектичные вкусы и жанры, которые будут собраны вместе».



Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России. Турнир продлится с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.