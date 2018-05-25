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ПМЭФ-2018: пленарное заседание с участием Владимира Путина
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    Глава МВД проверил готовность ростовской и нижегородской полиции к ЧМ-2018. Колокольцев, МВД, Нижний Новгород, полиция, Ростов-на-Дону, спорт, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГлава МВД проверил готовность ростовской и нижегородской полиции к ЧМ-2018

    Глава МВД проверил готовность ростовской и нижегородской полиции к ЧМ-2018

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    Глава МВД проверил готовность ростовской и нижегородской полиции к <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    Глава МВД проверил готовность ростовской и нижегородской полиции к ЧМ-2018

    Глава МВД проверил готовность ростовской и нижегородской полиции к <nobr>ЧМ-2018</nobr>

      Сразу несколько стадионов посетил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев в рамках рабочей поездки. Но интересовали главу МВД не сами спортивные объекты, а готовность полицейских к началу чемпионата мира по футболу. Масштабная проверка пройдет по всем городам, принимающим турнир.

      В Нижнем Новгороде глава ведомства провел смотр и совещание не только на главной арене, но и в аэропорту. Там полицейские уже несут службу в усиленном режиме. В их числе — группа криминалистов, для которых закупили новое оборудование, в том числе портативные чемоданчики для проведения дактилоскопической экспертизы. К дежурствам готовы и группы кинологов.

      Также Владимир Колокольцев проверил работу городского операционного центра — туда будет стекаться вся информация от стражей порядка. Кроме того, глава МВД оценил готовность автопарка нижегородской дорожной инспекции.

      На новой арене Ростова-на-Дону уже начал работу полицейский штаб. Из него стражам порядка, которые заняты в патрулировании, будут передавать распоряжения. Там Колокольцев провел совещание, на котором руководители местного главка доложили о расстановке сил на время проведения международного турнира.

      После министр проверил условия проживания сотрудников сводного отряда в пунктах временной дислокации. После осмотра он признался, что условия ему напомнили студенческие годы.

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