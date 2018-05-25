Дмитрий Козак: частные инвестиции на порядки эффективнее, чем бюджетные вложения

Когда государство принимает решение о строительстве или реконструкции объектов инфраструктуры в регионе, от региона должно поступать встречное обязательство по привлечению частных инвестиций. Такое заявление в интервью НТВ на форуме в Петербурге сделал
вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий в правительстве промышленность и энергетику. По его словам, должна быть предусмотрена и административная ответственность должностных лиц за невыполнение таких обязательств.
Дмитрий Козак: «Не должно быть размытых обязательств: „Ну я же обещаю, вы мне поверьте“. Такого не будет».
Об этом Козак заявил, отвечая на вопрос нашего корреспондента о том, как выровнять уровень развития регионов. По его словам, Южный и Северо-Кавказский федеральные округа являются в этом смысле естественным приоритетом.
Дмитрий Козак: «Будем делать все для того, чтобы снять инфраструктурные ограничения. Инфраструктура — это 50 процентов успеха. Местные власти должны создать инвестиционный климат, чтобы пришел частный инвестор. Любые частные инвестиции на порядки эффективнее, чем бюджетные вложения».
Говоря о недавнем снижении акцизов на топливо (это было сделано после скачка цен на российских заправках), Козак отметил, что у кабинета единственный инструмент реагирования — фискальные меры.
Дмитрий Козак: «Приняли решение, что в настоящее время целесообразно не повышать, как планировали с 1 июля, акциз на топливо, но наоборот снизить. (С учетом отказа от повышения) получится 3500 и 2500 рублей за тонну (бензина и дизельного топлива. Снижение на 3000 и 2000 рублей соответственно и отказ от повышения на 500 рублей с каждой тонны — Прим.ред.)».
По словам Козака, решение о том, за счет чего компенсировать выпадающие из-за снижения акциза доходы бюджета — примерно 140 миллиардов рублей, — будет приниматься осенью. Среди возможных вариантов обсуждается налоговый маневр в нефтяной отрасли.
Региональные бюджеты от снижения доходов не пострадают, пообещал Козак: им передадут поступления от акцизов. Очевидно, продолжил вице-премьер, поступления в федеральный бюджет из-за роста цен на нефть будут больше запланированных, за счет этого также будет компенсированы выпадающие доходы.
Дмитрий Козак также рассказал, как идет реализация майского указа президента. Нацпроекты должны быть внесены в правительство 15 августа. Напомним, в соответствии с указом Путина национальными целями и стратегическими задачами объявлены 12 направлений: демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, культура, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт.
Об этом Козак заявил, отвечая на вопрос нашего корреспондента о том, как выровнять уровень развития регионов. По его словам, Южный и Северо-Кавказский федеральные округа являются в этом смысле естественным приоритетом.
Дмитрий Козак: «Будем делать все для того, чтобы снять инфраструктурные ограничения. Инфраструктура — это 50 процентов успеха. Местные власти должны создать инвестиционный климат, чтобы пришел частный инвестор. Любые частные инвестиции на порядки эффективнее, чем бюджетные вложения».
Говоря о недавнем снижении акцизов на топливо (это было сделано после скачка цен на российских заправках), Козак отметил, что у кабинета единственный инструмент реагирования — фискальные меры.
Дмитрий Козак: «Приняли решение, что в настоящее время целесообразно не повышать, как планировали с 1 июля, акциз на топливо, но наоборот снизить. (С учетом отказа от повышения) получится 3500 и 2500 рублей за тонну (бензина и дизельного топлива. Снижение на 3000 и 2000 рублей соответственно и отказ от повышения на 500 рублей с каждой тонны — Прим.ред.)».
По словам Козака, решение о том, за счет чего компенсировать выпадающие из-за снижения акциза доходы бюджета — примерно 140 миллиардов рублей, — будет приниматься осенью. Среди возможных вариантов обсуждается налоговый маневр в нефтяной отрасли.
Региональные бюджеты от снижения доходов не пострадают, пообещал Козак: им передадут поступления от акцизов. Очевидно, продолжил вице-премьер, поступления в федеральный бюджет из-за роста цен на нефть будут больше запланированных, за счет этого также будет компенсированы выпадающие доходы.
Дмитрий Козак также рассказал, как идет реализация майского указа президента. Нацпроекты должны быть внесены в правительство 15 августа. Напомним, в соответствии с указом Путина национальными целями и стратегическими задачами объявлены 12 направлений: демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, культура, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт.
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