Лавров отреагировал на доклад международной комиссии по катастрофе MH17

Глава МИД РФ увидел сходство обвинений против России о крушении Boeing 777 в небе над Донецкой областью и по делу об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля. По его мнению, в обоих случаях речь идет о спекуляциях для достижения политических целей.
Сергей Лавров прокомментировал промежуточные результаты расследования, которые накануне представила международная группа следователей.
По его мнению, обвинения о причастности России к катастрофе MH17 напоминает дело Скрипаля. В случае с отравлением в Солбсери Лондон поспешил обвинить Москву в покушении на бывшего шпиона, при этом Скотленд-Ярд продолжал вести расследование и заявлял, что оно займет время. Как отметил Лавров, ситуация с расследованием катастрофы Boeing 777, сбитом в 2014-м в Донецкой области, вызывает у него ощущение дежавю.
Сергей Лавров: «Если наши партнеры решили и в этом случае, когда речь идет о тяжелейшей трагедии человеческой, гибели сотен людей, спекулировать на этом для достижения своих политических целей, я оставляю это на их совести».
Лавров сообщил, что провел телефонный разговор с министром иностранных дел Нидерландов Стефом Блоком. Они обсудили ситуацию вокруг выдвинутых обвинений. По словам главы МИД РФ, голландский коллега не смог привести ему никаких фактов, доказывающих вину России в катастрофе МН17, передает «Интерфакс».
Сергей Лавров: «Вчера разговаривал с нидерландским коллегой. Он рассказал, что прокурор вышел на новый уровень расследования, что практически нет сомнений, что „Бук“, которым якобы был сбит самолет, приехал с территории Российской Федерации. Я у него поинтересовался фактами, доказывающими эти утверждения. Он мне никакие факты не привел. Сказал, что они хотят, чтобы Российская Федерация помогла эти факты установить на основе ничем не подкрепленных подозрений».
Глава российского внешнеполитического ведомства также напомнил Стефу Блоку, что, хотя Россию не пригласили участвовать в расследовании, Москва предоставила Нидерландам ответы на все запросы, а также техническую информацию.
Сергей Лавров: «Напомнил, что специалисты „Алмаз-Антей“ проводили эксперимент и передали все подробнейшие данные Нидерландам, а также напомнил о том, что мы передали много технической информации, включая данные с радаров, которые работали в Ростовской области в тот трагический день».
Доклад международной группы следователей ранее прокомментировал Владимир Путин, также на него отреагировали в Минобороны РФ. В российском военном ведомстве опровергли выдвинутые обвинения.
По его мнению, обвинения о причастности России к катастрофе MH17 напоминает дело Скрипаля. В случае с отравлением в Солбсери Лондон поспешил обвинить Москву в покушении на бывшего шпиона, при этом Скотленд-Ярд продолжал вести расследование и заявлял, что оно займет время. Как отметил Лавров, ситуация с расследованием катастрофы Boeing 777, сбитом в 2014-м в Донецкой области, вызывает у него ощущение дежавю.
Сергей Лавров: «Если наши партнеры решили и в этом случае, когда речь идет о тяжелейшей трагедии человеческой, гибели сотен людей, спекулировать на этом для достижения своих политических целей, я оставляю это на их совести».
Лавров сообщил, что провел телефонный разговор с министром иностранных дел Нидерландов Стефом Блоком. Они обсудили ситуацию вокруг выдвинутых обвинений. По словам главы МИД РФ, голландский коллега не смог привести ему никаких фактов, доказывающих вину России в катастрофе МН17, передает «Интерфакс».
Сергей Лавров: «Вчера разговаривал с нидерландским коллегой. Он рассказал, что прокурор вышел на новый уровень расследования, что практически нет сомнений, что „Бук“, которым якобы был сбит самолет, приехал с территории Российской Федерации. Я у него поинтересовался фактами, доказывающими эти утверждения. Он мне никакие факты не привел. Сказал, что они хотят, чтобы Российская Федерация помогла эти факты установить на основе ничем не подкрепленных подозрений».
Глава российского внешнеполитического ведомства также напомнил Стефу Блоку, что, хотя Россию не пригласили участвовать в расследовании, Москва предоставила Нидерландам ответы на все запросы, а также техническую информацию.
Сергей Лавров: «Напомнил, что специалисты „Алмаз-Антей“ проводили эксперимент и передали все подробнейшие данные Нидерландам, а также напомнил о том, что мы передали много технической информации, включая данные с радаров, которые работали в Ростовской области в тот трагический день».
Доклад международной группы следователей ранее прокомментировал Владимир Путин, также на него отреагировали в Минобороны РФ. В российском военном ведомстве опровергли выдвинутые обвинения.
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