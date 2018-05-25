В рамках ПМЭФ пройдет кастинг нового сезона шоу НТВ «Идея на миллион»

В рамках Петербургского международного экономического форума телеканал НТВ представит самые инновационные
бизнес-идеи России и проведет презентацию второго сезона интеллектуального шоу «Идея на миллион».
«Идея на миллион» — проект телеканала НТВ, реализуемый совместно с государственной корпорацией «Внешэкономбанк». Первый сезон конкурса стартапов прошел в эфире НТВ в декабре 2017 года. В кастинге приняли участие несколько сотен стартаперов со всей страны, но только 35 из них были приглашены на съемки. Три победителя первого сезона шоу поделили между собой призовой фонд в 60 миллионов рублей.
Санкт-Петербург станет третьим городом в рамках кастинг-тура интеллектуального шоу «Идея на миллион», который включает 11 городов России. На ПМЭФ выступят генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн, автор и ведущий проекта Сергей Малозёмов и заместитель председателя, член правления «Внешэкономбанка» Алексей Иванченко.
Среди участников кастинга можно отметить такие работы, как проект IBrain. Это уникальная компьютерная программа, которая расшифровывает мысленные команды человека на основе сигналов электроэнцефалографа. Полученные сигналы программа классифицирует по алгоритмам работы нейронных сетей мозга. Изобретение позволяет обездвиженному человеку управлять протезами или другими вспомогательными устройствами, которые облегчают его жизнь.
Еще одно удивительное изобретение — это Prixel. Уникальная технология, которая позволяет создать репродукцию любой картины, передавая даже текстуру мазков живописца. Суть изобретения в программе, которую написал петербуржец Кирилл Авдеев. На основе двух фотографий изображения программа считывает не только контуры мазков, но даже блеск красок. Изображение получается таким рельефным, что отличить подлинник от копии без эксперта сложно.
Компания «Максбионик» в лице руководителя Максима Ляшко представит уникальные протезы рук. Работа протезов основана на «фантомных ощущениях», остающихся у людей после ампутации. Электроды улавливают электрический потенциал мышц через кожу и посылают сигналы в протез. Таким образом, человек управляет протезом как собственной рукой. Кроме того, протезы Максима значительно дешевле иностранных. Идея создать такой проект пришла к Максиму после того, как он сам после травмы потерял руку. Изобретатель лично представит свое ноу-хау.
RhoBurger — автоматизированная установка, которая заменяет собой повара и может самостоятельно приготовить гамбургер, начиная с замеса теста и до этапа подачи готового продукта клиенту. Машина позволяет заказчику выбрать степень прожарки и топинги, поэтому то, каким будет бургер, зависит только от фантазии покупателя. У установки есть режим самоочистки: она сама удаляет жир после приготовления. Подробнее о проекте будет рассказывать разработчик проекта Максим Малый.
QI-swift — беспроводная зарядка. Устройство может раздавать напряжение, как Wi-Fi, тем самым заряжая любые гаджеты, которые поддерживают систему Qi. Эта разработка особенно актуальна в условиях современного мира, потому что человек постоянно окружен множеством адаптеров и вынужден использовать их все. QI-swift может заменить собой все адаптеры и множество проводов. Алексей Захаров, исполнительный директор компании, расскажет как его разработка может изменить жизнь обычных людей, а также о технологиях, которые были использованы при ее создании.
Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер НТВ: «Неслучайно мы презентуем второй сезон „Идеи на миллион“ на Петербургском международном экономическом форуме. Именно на этом форуме в прошлом году и родилась идея этого проекта в сотрудничестве с „Внешэкономбанком“. В первом сезоне этот проект собрал у экранов людей, которым обычно телевизор смотреть некогда, — предпринимателей. И нам важно сохранить и вырастить эту аудиторию, а также выступить в качестве лидеров из крупных телеканалов по продвижению научных программ. Пока нам это удается. Подтверждение тому — наши научные проекты: программы „Чудо техники“, „Мы и наука, наука и мы“, которые также собирают и формируют интеллектуальную аудиторию НТВ».
Санкт-Петербург станет третьим городом в рамках кастинг-тура интеллектуального шоу «Идея на миллион», который включает 11 городов России. На ПМЭФ выступят генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн, автор и ведущий проекта Сергей Малозёмов и заместитель председателя, член правления «Внешэкономбанка» Алексей Иванченко.
Среди участников кастинга можно отметить такие работы, как проект IBrain. Это уникальная компьютерная программа, которая расшифровывает мысленные команды человека на основе сигналов электроэнцефалографа. Полученные сигналы программа классифицирует по алгоритмам работы нейронных сетей мозга. Изобретение позволяет обездвиженному человеку управлять протезами или другими вспомогательными устройствами, которые облегчают его жизнь.
Еще одно удивительное изобретение — это Prixel. Уникальная технология, которая позволяет создать репродукцию любой картины, передавая даже текстуру мазков живописца. Суть изобретения в программе, которую написал петербуржец Кирилл Авдеев. На основе двух фотографий изображения программа считывает не только контуры мазков, но даже блеск красок. Изображение получается таким рельефным, что отличить подлинник от копии без эксперта сложно.
Компания «Максбионик» в лице руководителя Максима Ляшко представит уникальные протезы рук. Работа протезов основана на «фантомных ощущениях», остающихся у людей после ампутации. Электроды улавливают электрический потенциал мышц через кожу и посылают сигналы в протез. Таким образом, человек управляет протезом как собственной рукой. Кроме того, протезы Максима значительно дешевле иностранных. Идея создать такой проект пришла к Максиму после того, как он сам после травмы потерял руку. Изобретатель лично представит свое ноу-хау.
RhoBurger — автоматизированная установка, которая заменяет собой повара и может самостоятельно приготовить гамбургер, начиная с замеса теста и до этапа подачи готового продукта клиенту. Машина позволяет заказчику выбрать степень прожарки и топинги, поэтому то, каким будет бургер, зависит только от фантазии покупателя. У установки есть режим самоочистки: она сама удаляет жир после приготовления. Подробнее о проекте будет рассказывать разработчик проекта Максим Малый.
QI-swift — беспроводная зарядка. Устройство может раздавать напряжение, как Wi-Fi, тем самым заряжая любые гаджеты, которые поддерживают систему Qi. Эта разработка особенно актуальна в условиях современного мира, потому что человек постоянно окружен множеством адаптеров и вынужден использовать их все. QI-swift может заменить собой все адаптеры и множество проводов. Алексей Захаров, исполнительный директор компании, расскажет как его разработка может изменить жизнь обычных людей, а также о технологиях, которые были использованы при ее создании.
Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер НТВ: «Неслучайно мы презентуем второй сезон „Идеи на миллион“ на Петербургском международном экономическом форуме. Именно на этом форуме в прошлом году и родилась идея этого проекта в сотрудничестве с „Внешэкономбанком“. В первом сезоне этот проект собрал у экранов людей, которым обычно телевизор смотреть некогда, — предпринимателей. И нам важно сохранить и вырастить эту аудиторию, а также выступить в качестве лидеров из крупных телеканалов по продвижению научных программ. Пока нам это удается. Подтверждение тому — наши научные проекты: программы „Чудо техники“, „Мы и наука, наука и мы“, которые также собирают и формируют интеллектуальную аудиторию НТВ».
Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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