Следователи отложили допрос художника, удерживавшего заложников на востоке Москвы

Художника, который накануне вечером удерживал в заложниках семью из трех человек, допросить пока не удается. Александр Боровой находится в реанимации, его состояние ухудшилось. Он ранил себя во время штурма квартиры.
На фоне частых скандалов с соседями, которые купили долю в его квартире, Боровой решился на преступление. Смертельно ранил Валерия Ерёмина — трижды выстрелил в мужчину из карабина, взял в заложники его супругу и ребенка. После художник пытался свести счеты с жизнью. Сейчас он в больнице. Там ему провели операцию, но состояние охраняемого полицейскими пациента ухудшилось.
Стражам порядка пришлось отложить запланированный допрос и довольствоваться тем, что успел художник сказать еще в машине скорой. Он утверждал, что соседи по квартире связаны с черными риелторами и якобы провоцировали его постоянными скандалами. Кстати, к этой версии склоняются и другие жильцы многоэтажки.
Анастасия, соседка: «Я вчера разговаривала с соседкой, которая живет с ним за стеной. Она говорит, что они ему угрожали. Слышала, что они говорили: „Выживем тебя“».
Согласно предварительной версии, именно этот скандал, который слышали за стенкой, и стал неким катализатором. В материалах дела указано, что Боровой стрелял из своего карабина. Хлопки прозвучали около семи вечера, затем в полицию позвонила жена убитого Валерия Ерёмина Роза и сообщила о случившемся. Когда на месте оказались правоохранители, начались переговоры. Боровой требовал автобус и вертолет. Его просили отпустить женщину и ребенка. В итоге спецназу удалось попасть в квартиру.
Правоохранители отмечают: Боровой не сопротивлялся. Бойцы СОБРа вывели его и передали медикам. Жену убитого — Розу Ерёмину — также осмотрели врачи. Ни она, ни ее маленький сын не пострадали. Причина трагедии кроется в обстоятельствах, при которых художник и семья с ребенком стали соседями.
Долю в квартире Борового против его желания продал сын. У них давно испорчены отношения. В последнее время Боровой жил словно отшельник. Когда к нему подселились чужие люди, активизировался. На своей странице начал публиковать нечто вроде хроники противостояния. В ленте — десятки эмоциональных сообщений, где Боровой называет Ерёминых черными риелторами.
Из сообщения Александра Борового: «Сегодня бандиты перешли к следующему этапу — предложили 500 т. р. за мое московское жилье. Хотят на эту сумму купить развалюху в деревне и вывезти на ПМЖ».
Известно также, что Боровой неоднократно обращался в полицию с жалобами на Ерёминых. Но у правоохранителей есть показания и других свидетелей, знакомых с деталями конфликта. В частности, один из них называет Борового чудаком и довольно странной личностью. Говорит, был бы очень рад, если бы художник переехал.
Александр, сосед: «Он с первых дней сказал: „Я сожгу квартиру, либо газ открою, пускай все взрываются“. Он какой-то неадекватный, бардак устраивал».
Боровой в своих кругах был личностью достаточно известной, еще в 1999-м стал членом профессионально-творческого союза художников и графиков. И даже разработал собственную технику вышивания. Коллеги говорят, что человек он неконфликтный. По словам юристов, оказавшись в подобной ситуации, даже самые сдержанные люди порой идут на необдуманные поступки.
Следователи проверяют все версии. Называть супругов Ерёминых «профессиональными соседями» не торопятся, но отмечают: оба в свое время преступали закон. Были фигурантами уголовных дел о торговле наркотиками и краже.
Между тем известно, что следователи уже допросили сына художника Максима Борового.
Стражам порядка пришлось отложить запланированный допрос и довольствоваться тем, что успел художник сказать еще в машине скорой. Он утверждал, что соседи по квартире связаны с черными риелторами и якобы провоцировали его постоянными скандалами. Кстати, к этой версии склоняются и другие жильцы многоэтажки.
Анастасия, соседка: «Я вчера разговаривала с соседкой, которая живет с ним за стеной. Она говорит, что они ему угрожали. Слышала, что они говорили: „Выживем тебя“».
Согласно предварительной версии, именно этот скандал, который слышали за стенкой, и стал неким катализатором. В материалах дела указано, что Боровой стрелял из своего карабина. Хлопки прозвучали около семи вечера, затем в полицию позвонила жена убитого Валерия Ерёмина Роза и сообщила о случившемся. Когда на месте оказались правоохранители, начались переговоры. Боровой требовал автобус и вертолет. Его просили отпустить женщину и ребенка. В итоге спецназу удалось попасть в квартиру.
Правоохранители отмечают: Боровой не сопротивлялся. Бойцы СОБРа вывели его и передали медикам. Жену убитого — Розу Ерёмину — также осмотрели врачи. Ни она, ни ее маленький сын не пострадали. Причина трагедии кроется в обстоятельствах, при которых художник и семья с ребенком стали соседями.
Долю в квартире Борового против его желания продал сын. У них давно испорчены отношения. В последнее время Боровой жил словно отшельник. Когда к нему подселились чужие люди, активизировался. На своей странице начал публиковать нечто вроде хроники противостояния. В ленте — десятки эмоциональных сообщений, где Боровой называет Ерёминых черными риелторами.
Из сообщения Александра Борового: «Сегодня бандиты перешли к следующему этапу — предложили 500 т. р. за мое московское жилье. Хотят на эту сумму купить развалюху в деревне и вывезти на ПМЖ».
Известно также, что Боровой неоднократно обращался в полицию с жалобами на Ерёминых. Но у правоохранителей есть показания и других свидетелей, знакомых с деталями конфликта. В частности, один из них называет Борового чудаком и довольно странной личностью. Говорит, был бы очень рад, если бы художник переехал.
Александр, сосед: «Он с первых дней сказал: „Я сожгу квартиру, либо газ открою, пускай все взрываются“. Он какой-то неадекватный, бардак устраивал».
Боровой в своих кругах был личностью достаточно известной, еще в 1999-м стал членом профессионально-творческого союза художников и графиков. И даже разработал собственную технику вышивания. Коллеги говорят, что человек он неконфликтный. По словам юристов, оказавшись в подобной ситуации, даже самые сдержанные люди порой идут на необдуманные поступки.
Следователи проверяют все версии. Называть супругов Ерёминых «профессиональными соседями» не торопятся, но отмечают: оба в свое время преступали закон. Были фигурантами уголовных дел о торговле наркотиками и краже.
Между тем известно, что следователи уже допросили сына художника Максима Борового.
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