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    Следователи отложили допрос художника, удерживавшего заложников на востоке Москвы. больницы, жилье, заложники, Москва, расследование, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСледователи отложили допрос художника, удерживавшего заложников на востоке Москвы

    Следователи отложили допрос художника, удерживавшего заложников на востоке Москвы

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    Следователи отложили допрос художника, удерживавшего заложников на востоке Москвы

    Следователи отложили допрос художника, удерживавшего заложников на востоке Москвы

    Следователи отложили допрос художника, удерживавшего заложников на востоке Москвы

      Художника, который накануне вечером удерживал в заложниках семью из трех человек, допросить пока не удается. Александр Боровой находится в реанимации, его состояние ухудшилось. Он ранил себя во время штурма квартиры.

      На фоне частых скандалов с соседями, которые купили долю в его квартире, Боровой решился на преступление. Смертельно ранил Валерия Ерёмина — трижды выстрелил в мужчину из карабина, взял в заложники его супругу и ребенка. После художник пытался свести счеты с жизнью. Сейчас он в больнице. Там ему провели операцию, но состояние охраняемого полицейскими пациента ухудшилось.

      Стражам порядка пришлось отложить запланированный допрос и довольствоваться тем, что успел художник сказать еще в машине скорой. Он утверждал, что соседи по квартире связаны с черными риелторами и якобы провоцировали его постоянными скандалами. Кстати, к этой версии склоняются и другие жильцы многоэтажки.

      Анастасия, соседка: «Я вчера разговаривала с соседкой, которая живет с ним за стеной. Она говорит, что они ему угрожали. Слышала, что они говорили: „Выживем тебя“».

      Согласно предварительной версии, именно этот скандал, который слышали за стенкой, и стал неким катализатором. В материалах дела указано, что Боровой стрелял из своего карабина. Хлопки прозвучали около семи вечера, затем в полицию позвонила жена убитого Валерия Ерёмина Роза и сообщила о случившемся. Когда на месте оказались правоохранители, начались переговоры. Боровой требовал автобус и вертолет. Его просили отпустить женщину и ребенка. В итоге спецназу удалось попасть в квартиру.

      Правоохранители отмечают: Боровой не сопротивлялся. Бойцы СОБРа вывели его и передали медикам. Жену убитого — Розу Ерёмину — также осмотрели врачи. Ни она, ни ее маленький сын не пострадали. Причина трагедии кроется в обстоятельствах, при которых художник и семья с ребенком стали соседями.

      Долю в квартире Борового против его желания продал сын. У них давно испорчены отношения. В последнее время Боровой жил словно отшельник. Когда к нему подселились чужие люди, активизировался. На своей странице начал публиковать нечто вроде хроники противостояния. В ленте — десятки эмоциональных сообщений, где Боровой называет Ерёминых черными риелторами.

      Из сообщения Александра Борового: «Сегодня бандиты перешли к следующему этапу — предложили 500 т. р. за мое московское жилье. Хотят на эту сумму купить развалюху в деревне и вывезти на ПМЖ».

      Известно также, что Боровой неоднократно обращался в полицию с жалобами на Ерёминых. Но у правоохранителей есть показания и других свидетелей, знакомых с деталями конфликта. В частности, один из них называет Борового чудаком и довольно странной личностью. Говорит, был бы очень рад, если бы художник переехал.

      Александр, сосед: «Он с первых дней сказал: „Я сожгу квартиру, либо газ открою, пускай все взрываются“. Он какой-то неадекватный, бардак устраивал».

      Боровой в своих кругах был личностью достаточно известной, еще в 1999-м стал членом профессионально-творческого союза художников и графиков. И даже разработал собственную технику вышивания. Коллеги говорят, что человек он неконфликтный. По словам юристов, оказавшись в подобной ситуации, даже самые сдержанные люди порой идут на необдуманные поступки.

      Следователи проверяют все версии. Называть супругов Ерёминых «профессиональными соседями» не торопятся, но отмечают: оба в свое время преступали закон. Были фигурантами уголовных дел о торговле наркотиками и краже.

      Между тем известно, что следователи уже допросили сына художника Максима Борового.

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