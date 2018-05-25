«Рост колоссальный»: на ПМЭФ представили рейтинг бизнес-привлекательности регионов

Петербургский международный экономический форум НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

На второе место эксперты поставили Москву. Замыкает тройку Татарстан, годом ранее возглавлявший рейтинг. На четвертой позиции — Северная столица. На пятом месте — Тульская область, регион входит в пятерку лидеров третий год подряд.Традиционно рейтинг инвестиционной привлекательности регионов на Петербургском международном экономическом форуме представляет Агентство стратегических инициатив., гендиректор АСИ по продвижению новых инициатив: «Сегодня в рейтинге-2018 рост показателей можно назвать колоссальным. Это результат планомерной системной работы на всех уровнях власти. Межведомственное взаимодействие, которое традиционно считается слабым местом всех межведомственных программ и реформ, дало такой эффект. В этом году в рейтинге выросло 78 регионов. Это 92% от общего числа. Мы видим, насколько в этом году ужесточилась конкуренция. Если раньше весь прирост рейтинга приходился на лидеров, то теперь и за пределами двадцатки происходят изменения. А иначе никак».Чупшева добавила, что впервые для рейтинга установили четкие целевые показатели по каждой проблеме бизнеса. По некоторым процедурам — результаты невероятные. Например, получить разрешение на строительство можно за 105 дней. Пять лет назад на это уходило времени в 10 раз больше.