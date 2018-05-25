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ПМЭФ-2018: пленарное заседание с участием Владимира Путина
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    «Рост колоссальный»: на ПМЭФ представили рейтинг бизнес-привлекательности регионов. инвестиции, ПМЭФ, рейтинги, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Рост колоссальный»: на ПМЭФ представили рейтинг бизнес-привлекательности регионов

    «Рост колоссальный»: на ПМЭФ представили рейтинг бизнес-привлекательности регионов

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    «Рост колоссальный»: на ПМЭФ представили рейтинг <nobr>бизнес-привлекательности</nobr> регионов

    «Рост колоссальный»: на ПМЭФ представили рейтинг бизнес-привлекательности регионов

    «Рост колоссальный»: на ПМЭФ представили рейтинг <nobr>бизнес-привлекательности</nobr> регионов

      Тюменская область заняла первое место в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов.

      На второе место эксперты поставили Москву. Замыкает тройку Татарстан, годом ранее возглавлявший рейтинг. На четвертой позиции — Северная столица. На пятом месте — Тульская область, регион входит в пятерку лидеров третий год подряд.

      Традиционно рейтинг инвестиционной привлекательности регионов на Петербургском международном экономическом форуме представляет Агентство стратегических инициатив.

      Светлана Чупшева, гендиректор АСИ по продвижению новых инициатив: «Сегодня в рейтинге-2018 рост показателей можно назвать колоссальным. Это результат планомерной системной работы на всех уровнях власти. Межведомственное взаимодействие, которое традиционно считается слабым местом всех межведомственных программ и реформ, дало такой эффект. В этом году в рейтинге выросло 78 регионов. Это 92% от общего числа. Мы видим, насколько в этом году ужесточилась конкуренция. Если раньше весь прирост рейтинга приходился на лидеров, то теперь и за пределами двадцатки происходят изменения. А иначе никак».

      Чупшева добавила, что впервые для рейтинга установили четкие целевые показатели по каждой проблеме бизнеса. По некоторым процедурам — результаты невероятные. Например, получить разрешение на строительство можно за 105 дней. Пять лет назад на это уходило времени в 10 раз больше.
      Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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