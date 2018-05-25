Бойцы Росгвардии протестировали военные ноу-хау на подмосковном полигоне

Будущее настало. Об этом сегодня с уверенностью заявили в Росгвардии. На подмосковном полигоне бойцы протестировали военные ноу-хау . Офицеры испытали новые автомобили — багги, оснащенные пулеметами, винтовки, автоматы и беспилотники. Все эти разработки были представлены впервые, и пока только росгвардейцам разрешили до них дотронуться.

Передовые научные достижения в этом случае следует испытывать только на специальном полигоне, причем в экстремальных условиях. Звучит команда «захват». Несколько секунд — и вот уже бойцы Росгвардии за рулем новенького багги, оснащенного пулеметом, перерезают путь условным террористам. В рамках другой показательной спецоперации в руках у силовиков оказываются винтовки и автоматы, которые еще не поступили на вооружение. Но после такой демонстрации они наверняка займут своего место в оружейной Росгвардии.



Около десятка новейших разработок решили проверить в действии на специальных учениях. Помимо оружия в привычном понимании, здесь показали робототехнические комплексы, летательные аппараты и даже новую коллекцию одежды для любых условий и погоды. Что называется, прет-а-порте для сотрудников ведомства.



По сути, вся военная техника, которая представлена на этой масштабной выставке, демонстрируется впервые. Причем разработка многих образцов, в том числе и комплекса противодействия беспилотным летательным аппаратам под названием «Пищаль», держалась в строжайшем секрете. Еще несколько месяцев назад о нем никто не знал. Комплекс выполнен в оружейном стиле, что очень удобно, и способен лишить систему управления любой беспилотник на расстоянии 2,5 километра.



В комплексе сотрудники Росгвардии оценили в первую очередь простоту использования. Его можно применять во время масштабных мероприятий, например, на чемпионате мира по футболу.



Подробности — в видеоматериале.